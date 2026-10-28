Hendrik Venter, CEO de DHL Supply Chain: “La nueva batalla logística se juega con IA, infraestructura y talento”

Hace unos días, Hendrik Venter, CEO global de DHL Supply Chain, estuvo de visita en nuestro país para inaugurar la Nave 3 de su Mega Campus TMEX, con la que completó 160,000 m² de superficie para operaciones logísticas.

En entrevista exclusiva, compartió con nuestro medio que la logística está dejando de medirse únicamente por cuántos camiones llegan a tiempo o cuántos metros cuadrados tiene un almacén. “La nueva competencia está en saber qué ocurre dentro de la operación, anticipar un cuello de botella antes de que aparezca, mover recursos en tiempo real y responder con rapidez antes de que una cadena de suministro se rompa”, indicó.

Durante nuestra charla reconoció que el futuro de la logística se concibe actualmente como una fuerza laboral híbrida, donde el talento humano trabaja de manera conjunta y sin fricciones con la robótica y la tecnología, combinando lo mejor de las personas con lo mejor de la tecnología. Y México está en medio de esta transformación.

“Estamos en un momento en que ya se medie el impacto de estas tecnologías: en el tiempo que toma preparar una orden, en el aprovechamiento de los equipos y en la capacidad de responder a una demanda que cambia constantemente”, señaló.

En este sentido, agregó que DHL Supply Chain ha puesto en marcha más de 400 casos de uso de IA y análisis de datos durante este año.

“Nos aseguramos de utilizar e incorporar diferentes tipos de inteligencia artificial y, en el caso de la IA digital, integrar esas soluciones en el sistema de gestión de almacenes y en el sistema de gestión del transporte, en lugar de implementarlas de manera aislada en cada instalación. Así, una solución puede extenderse con mayor rapidez a las operaciones que utilizan esos sistemas. El cambio puede parecer tecnológico, pero en la práctica es operativo”, explicó.

Para él, la IA es como una especie de director de una gran orquesta sincronizando todos los flujos de trabajo para aprovechar al máximo los recursos y asegurar que la operación mantenga un flujo continuo, la cual explicó funciona de la siguiente manera:

1) Monitoreo activo: La inteligencia artificial monitorea de forma continua el flujo de la operación, analiza el número de órdenes que entran, cómo se van despachando y las productividades en cada paso.

2) Anticipación de cuellos de botella: Gracias a este análisis, el sistema puede prever dónde se van a generar puntos de congestión o cuellos de botella en el almacén.

3) Administración y movimiento de recursos: Al detectar un problema potencial, la IA le da instrucciones al supervisor para mover de manera efectiva los recursos disponibles (tanto colaboradores como equipo mecánico e infraestructura) de un área a otra. Por ejemplo, puede indicar que se traslade personal de la zona de inbound (entrada de mercancía) a replenishment (reabastecimiento), o de replenishment a picking (preparación y embarque).

La fórmula con la que DHL anticipa la transformación logística.

Compartió que esta sincronización ha generado resultados que ya se han medido en México en la operación para un cliente del sector cosmético, en donde la empresa logística incorporó soluciones de IA y robótica para apoyar la preparación de pedidos y consiguió elevar su efectividad un 30 por ciento.

La productividad también depende de las personas

Para el CEO de DHL Supply Chain, automatizar no significa eliminar la participación humana de la operación, por el contrario, explicó que la robótica permite eliminar tareas que no agregan valor, como ciertos recorridos dentro de los grandes centros de distribución, para que los trabajadores se concentren en actividades que requieren su intervención.

“La combinación entre tecnología y experiencia operativa puede mejorar los resultados, pero también exige preparar al personal para trabajar de otra manera. Capacitamos a nuestros colaboradores en IA para que comprendan cómo funciona, puedan hablar sobre ella con conocimiento”.

Cabe destacar que la empresa cuenta con 188,000 colaboradores en el mundo, de los cuales el 63 por ciento trabaja directamente en las operaciones, 20 por ciento se desempeña en el área de administración, un 10 por ciento corresponde a funciones de gestión o management.

Por ello, la compañía mide la satisfacción de sus trabajadores a través de encuestas anuales de opinión, en donde los propios colaboradores evalúan su entorno de trabajo y han manifestado activamente su deseo de incorporar más tecnología en sus puestos de trabajo para facilitar sus tareas diarias.

“Este punto merece atención ya que, en la logística, la productividad no depende únicamente de cuántos robots se incorporan, sino de que los procesos funcionen y de que el personal sepa utilizarlos y las herramientas respondan a las necesidades reales de cada operación, pero sobre todo de que mejoren tanto su productividad como su bienestar físico y calidad de vida”, enfatizó Hendrik Venter.

Para conseguirlo, capacitan a sus trabajadores para que entiendan la tecnología no es una imposición, sino una herramienta que pueden aprovechar.

"El talento humano y la tecnología deben concebirse en la logística como una fuerza laboral híbrida": Hendrik Venter.

Cadenas de suministro más complejas

Actualmente la automatización responde a una necesidad que va más allá de reducir tiempos. Las cadenas de suministro enfrentan cambios económicos, interrupciones y una mayor complejidad en sus conexiones internacionales, por lo que operar de manera aislada puede convertirse en una desventaja.

Destacó que, en 2025, el 43 por ciento de los nuevos negocios de la compañía estuvo relacionado con clientes que tercerizaron sus cadenas de suministro por primera vez.

“Los clientes se están dando cuenta de que es importante tercerizar sus cadenas de suministro y formar parte de una red global integrada. Las disrupciones de los últimos años dejaron una lección: tener inventario o capacidad instalada no necesariamente significa tener una cadena resiliente”, señaló.

Por ello, DHL Supply Chain trabaja con sus clientes en la modelación de escenarios y pruebas de estrés para identificar puntos vulnerables y proponer soluciones.

Si hay un segmento donde esta combinación de tecnología, infraestructura y especialización resulta especialmente evidente es Life Sciences & Healthcare. La empresa utiliza IA para detectar desviaciones de temperatura durante el traslado de medicamentos. Si el sistema identifica que un envío está fuera del rango permitido, notifica al conductor y al gerente, además de recomendar acciones correctivas.

Dentro de la Estrategia 2030 de este operador logístico, el sector farmacéutico ha sido identificado como uno de los que crecerán más rápido en los próximos años.

“Este negocio avanza a doble dígito y por encima del comportamiento de otros sectores. En México, nuestra infraestructura para este segmento alcanza ya los 150,000 m², con 24 cámaras de temperatura controlada, 26 cross-docks para distribución nacional y 7,000 posiciones de pallet refrigeradas entre 2 y 8 grados Celsius”, aseguró Venter.

México, en el centro de la expansión

Para la red global de DHL Supply Chain, México también se refleja en el plano de la inversión. De los 500 millones de euros anunciados por la compañía para América Latina 2023-2028, una tercera parte (alrededor de 166 millones de euros) se destinó al mercado mexicano, otro tercio a Brasil y el resto se distribuyó entre Colombia, Perú, Argentina y Chile.

El ritmo de las inversiones ha sido tal, que este programa está llegando a su fin antes de lo previsto.

“Estamos llegando al final de esos 500 millones de euros en toda la región de América Latina. Muy probablemente pronto anunciaremos una nueva ola de inversión que será necesaria para seguir impulsando nuestro crecimiento en la región”, puntualizó Hendrik Venter, CEO global de DHL Supply Chain.