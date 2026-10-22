Wall Street abre con pérdidas por dudas sobre la IA: ¿Cuánto caen HOY las acciones?

Los mercados accionarios a nivel global operan con variaciones negativas, derivado de una mayor aversión al riesgo en el frente geopolítico, así como por las dudas sobre los beneficios que podrían generar las empresas de inteligencia artificial.

El Nasdaq encabeza las pérdidas en Wall Street al retroceder 2.31 por ciento, ubicándose en los 26 mil 087.12 enteros, seguido por el S&P 500 que cae 1.31 por ciento, en las 7 mil 655.33 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.34 por ciento, situándose en los 52 mil 678.68 puntos.

“Anticipamos que el apetito por riesgo se mantenga moderado luego de que varios reportes de ganancias de empresas tecnológicas no alcanzaran a cumplir las expectativas del consenso y con los inversionistas preocupados ante el escalamiento de tensiones en Medio Oriente. Comenzamos a ver una exigencia cada vez más alta en los operadores con respecto de la IA, puesto que, aunque recompensan las grandes inversiones, son cada vez más exigentes con la rentabilidad”, indicaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa, las principales bolsas operan con caídas generalizadas: el FTSE MIB de Italia desciende 2.29 por ciento, el IBEX 35 de España baja 1.88 por ciento hasta las 18 mil 960.00 unidades, el CAC 40 de Francia pierde 1.39 por ciento, en los 7 mil 811.22 puntos, el DAX de Alemania retrocede 0.88 por ciento, en los 25 mil 418.81 enteros, y el FTSE 100 de Londres cae 0.23 por ciento, colocándose en los 10 mil 728.20 enteros.

¿Cómo opera HOY la Bolsa Mexicana de Valores?

En nuestro país, los centros bursátiles presentan variaciones negativas: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cede 1.22 por ciento, colocándose en las 69 mil 395.81 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 406.94 enteros, cayendo 1.13 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) avanza 1.68 por ciento y cotiza en los 98.78 dólares por barril, mientras que el Brent sube 2.68 por ciento, situándose en los 111.74 billetes verdes por unidad.