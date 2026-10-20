Wall Street opera mixto; inversionistas están pendientes de conflicto Irán- EU: ¿Cómo abre HOY?

Los mercados de renta variable a nivel global operan con movimientos mixtos, mientras los inversionistas se centran en los reportes corporativos de algunos megacapitales, así como en el desenvolvimiento de las tensiones geopolíticas.

El Dow Jones lidera los avances en Wall Street con un incremento de 1.36 por ciento, ubicándose en los 52 mil 674.48 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.66 por ciento, en las 7 mil 741.65 unidades, mientras que el Nasdaq gana 0.58 por ciento, situándose en los 26 mil 583.97 enteros.

“Prevemos una jornada volátil, reaccionando a los cuestionamientos en el sector tecnológico y la intensificación del conflicto en Medio Oriente. En el ámbito tecnológico, destacó que las acciones de la compañía surcoreana Elice se desplomaron 30 por ciento en su primer día de cotización. Asimismo, los inversionistas esperan reportes corporativos que puedan avalar la resiliencia de las empresas frente a riesgos geopolíticos y macroeconómicos”, apuntaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa, los principales índices muestran un comportamiento mixto: el IBEX 35 de España avanza 0.91 por ciento hasta las 19 mil 212.40 unidades, el DAX de Alemania sube 0.30 por ciento, en los 25 mil 395.70 puntos, el FTSE 100 de Londres cede 0.13 por ciento, a los 10 mil 750.69 enteros, y el CAC 40 de Francia retrocede 0.02 por ciento, situándose en los 7 mil 866.20 puntos.

¿Cómo opra HOY la Bolsa Mexicana de Valores?

En nuestro país, los centros bursátiles presentan resultados positivos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.92 por ciento, colocándose en los 69 mil 648.38 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 414.43 enteros, con un incremento de 0.95 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 1.67 por ciento y cotiza en los 101.93 dólares por barril, mientras que el Brent cede 2.77 por ciento, situándose en los 106.52 billetes verdes por unidad.