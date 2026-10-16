Wall Street abre mixto tras comentarios de Kevin Warsh, presidente de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices neoyorquinos operan con movimientos mixtos, a medida que los participantes del mercado asimilan los comentarios del presidente de la Fed, Kevin Warsh, durante su participación en las reuniones del Fondo Monetario Internacional.

El Dow Jones lidera los avances en Wall Street con un incremento de 0.36 por ciento, ubicándose en los 52 mil 366.42 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede 0.11 por ciento, en las 7 mil 735.83 unidades, y el Nasdaq cede 1.04 por ciento, situándose en los 26 mil 435.57 enteros.

“Anticipamos una jornada marcada por un moderado apetito por riesgo ante las dudas sobre la rentabilidad de la inversión en el sector tecnológico, la prolongación de los conflictos geopolíticos y la ausencia de una guía prospectiva sobre la política monetaria estadounidense”, apuntaron analistas de Grupo financiero Ve por Más.

Del lado de Europa, los principales mercados operan al alza: el DAX de Alemania avanza 1.15 por ciento hasta los 25 mil 673.92 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con un alza de 0.98 por ciento, en las 19 mil 364.70 unidades, el CAC 40 de Francia gana 0.43 por ciento, en los 7 mil 968.77 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres sube 0.42 por ciento y se coloca en los 10 mil 885.47 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 1.17 por ciento, colocándose en las 68 mil 456.38 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 390.57 enteros, con un aumento de 1.33 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) pierde 0.56 por ciento y se coloca en los 97.42 dólares por barril, mientras que el Brent cotiza en los 105.68 billetes verdes por unidad, mostrando un descenso de 0.23 por ciento.