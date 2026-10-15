Wall Street abre mixto en medio de rotación de activos: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones en Wall Street presentan cambios mixtos, al tiempo que se da una rotación desde el sector de semiconductores hacia otros más defensivos, en medio de cuestionamientos sobre las continuas inversiones que han reportado los megacapitales tecnológicos.

El Dow Jones encabeza las ganancias en Wall Street con un incremento de 1.06 por ciento, ubicándose en los 52 mil 170.14 puntos, seguido por el S&P 500 que sube un marginal 0.05 por ciento, en las 7 mil 722.78 unidades, mientras que el Nasdaq retrocede 0.10 por ciento, situándose en los 26 mil 666.99 enteros.

“Esperamos una jornada volátil ante la caída del sector tecnológico y la asimilación de los datos de inflación estadounidense por arriba de lo estimado, descontando por completo una Fed más restrictiva para finales de año. Resalta esta mañana el aumento en los cuestionamientos sobre los niveles de endeudamiento en el sector tecnológico y la capacidad para que las empresas mantengan el ritmo de inversión, lo que está llevando a los inversionistas a buscar sectores más defensivos”, indicaron analistas de Ve por Más.

Del lado de Europa, los movimientos son mixtos, el FTSE 100 de Londres avanza 1.30 por ciento hasta las 10 mil 864.52 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.75 por ciento, en los 7 mil 932.12 puntos, y el DAX de Alemania gana 0.44 por ciento, a 25 mil 410.31 enteros; por el contrario, el IBEX 35 de España cede 0.06 por ciento, colocándose en los 19 mil 218.50 puntos.

¿Cómo abre HOY la Bolsa Mexicana de Valores?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.57 por ciento, colocándose en las 67 mil 173.84 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 363.87 enteros, registrando un incremento de 0.71 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) sube 1.71 por ciento y cotiza en los 96.72 dólares por barril, mientras que el Brent cede 0.52 por ciento, situándose en los 105.51 billetes verdes por unidad.