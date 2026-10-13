Wall Street abre con pérdidas; inversionistas están atentos a reportes corporativos: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street operan con movimientos dispares, a medida que la atención entre los participantes del mercado se vuelca sobre la temporada de reportes corporativos.

El Nasdaq retrocede un 0.09 por ciento, ubicándose en los 27 mil 221.20 enteros, mientras que el S&P 500 cede 0.02 por ciento, en las 7 mil 805.84 unidades, y el Dow Jones pierde 0.05 por ciento, situándose en los 51 mil 825.24 puntos.

“La presión sobre los fabricantes de chips refleja crecientes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el impacto de las elevadas tasas de interés. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre geopolítica por la guerra con Irán, cuyos ataques están afectando el transporte de petróleo en el golfo Pérsico. Ante este panorama, los inversionistas buscan oportunidades fuera del sector tecnológico”, indican analistas de GBM.

Del lado de Europa, los mercados muestran un comportamiento mixto; el DAX de Alemania sube 0.08 por ciento, alcanzando los 25 mil 298.06 puntos, y el FTSE 100 de Londres avanza un marginal 0.02 por ciento, a los 10 mil 658.40 enteros; por el contrario, el IBEX 35 de España cae 0.41 por ciento, en las 19 mil 207.10 unidades, y el CAC 40 de Francia retrocede 0.15 por ciento, colocándose en los 7 mil 820.92 puntos.

En nuestro país, los dos centros bursátiles registran avances, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.28 por ciento, colocándose en las 66 mil 934.38 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se sitúa en los mil 358.90 enteros, sumando un 0.47 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) cotiza en los 93.46 dólares por barril, con una caída de 0.30 por ciento, mientras que el Brent pierde 0.82 por ciento, situándose en los 105.78 billetes verdes por unidad.