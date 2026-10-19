Acciones de tecnológicas impulsan a Wall Street: Nasdaq avanza 1.49%

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba 0.21 por ciento mientras los inversores volvían a apostar por las acciones del sector tecnológico tras las fuertes caídas registradas por el sector la semana pasada.

El Nasdaq lidera las ganancias en Wall Street con un avance de 1.49 por ciento, ubicándose en los 26 mil 529.22 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.63 por ciento, en las 7 mil 707.40 unidades, mientras que el Dow Jones cede un ligero 0.03 por ciento, alcanzando los 51 mil 987.15 puntos.

“El repunte se ve favorecido por la estabilización de los rendimientos de los bonos y la caída en los precios del petróleo por debajo de 100 dólares. Sin embargo, persisten las dudas sobre las elevadas inversiones en inteligencia artificial, mientras los mercados esperan los resultados de grandes empresas tecnológicas como Meta, Tesla y Netflix”, indican analistas de GBM.

Las acciones del sector tecnológico crecieron al inicio de la sesión: Marvell Technology (5.36 %), AMD (4.54 %), Micron (4.2 %) o Broadcom (2.40 %), entre otras. La semana pasada, el Nasdaq retrocedió en torno a 4.5 por ciento, su peor resultado semanal desde finales de junio.

Además, los títulos de SpaceX subían un 2.6 por ciento un día antes de que la compañía presente sus últimos resultados trimestrales y tras el anuncio de Elon Musk sobre regalar acciones a todos los menores en Estados Unidos.

Mercados internacionales y operaciones de la BMV

En nuestro país, los centros bursátiles presentan resultados positivos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanza 0.03 por ciento, colocándose en las 68 mil 947.13 unidades.

En el cierre de la semana pasada, la BMV acumuló un alza semanal del 4.36 por ciento.

Este lunes, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 399.49 enteros, con un incremento de 0.03 por ciento.

Del lado de Europa, los principales índices registran caídas generalizadas: el IBEX 35 de España baja 1.90 por ciento hasta las 18 mil 958.40 unidades, el FTSE MIB de Italia cede 1.94 por ciento, en los 48 mil 890.18 enteros, el CAC 40 de Francia retrocede 1.52 por ciento, a los 7 mil 835.38 puntos, el DAX de Alemania baja 1.57 por ciento, en los 25 mil 219.54 enteros, y el FTSE 100 de Londres desciende 1.35 por ciento, situándose en los 10 mil 734.81 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 0.67 por ciento y cotiza en los 100.73 dólares por barril, mientras que el Brent cede 1.45 por ciento, situándose en los 108.27 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.