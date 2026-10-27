Sam Altman, el ‘genio’ detrás de ChatGPT, advierte: ‘Aconsejo mitigar las amenazas de seguridad de la IA’

Sam Altman, en el anuncio de una ampliación de la alianza entre Oracle y OpenAI en el Oracle AI World 2026 en Las Vegas.

En una sorpresiva aparición en el Oracle AI World 2026 y luego de la revelación del incidente de seguridad entre ChatGPT y Hugging Face, Sam Altman, CEO de Open AI, dio un solo consejo a las empresas: identificar y reducir los riesgos de ciberseguridad asociados con la inteligencia artificial.

Altman compartió su consejo horas después de que Oracle y OpenAI ampliaron su alianza para integrar plataformas como ChatGPT y Codex con las aplicaciones, los datos y la infraestructura de nube de Oracle.

De acuerdo con el CEO de OpenAI, la cantidad de vulnerabilidades que detectan los sistemas de inteligencia artificial es sorprendente, por lo que las empresas deben anticiparse pese a que requieran un esfuerzo considerable.

¿Qué dijo Sam Altman en la plática con Clay Magouyrk, CEO de Oracle?

“Si pudiera recomendarle una sola cosa a una empresa para hacer con IA en el muy corto plazo (…) sería comprender realmente el panorama de amenazas de seguridad de la IA y mitigarlas”, aseguró Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT, durante el segundo día del Oracle AI World 2026, en Las Vegas.

“Me sorprende la cantidad de vulnerabilidades que los sistemas de IA están encontrando y el esfuerzo verdaderamente extraordinario que será necesario para adelantarnos a ellas”, señaló.

De acuerdo con Sam Altman, la anticipación a las vulnerabilidades de seguridad también requiere nuevas correcciones a esos problemas, pues podría resultar demasiado difícil reparar cada error de manera individual a lo largo de toda la cadena tecnológica.

¿Por qué Sam Altman pide a las empresas mitigar las amenazas de la IA?

La advertencia de Sam Altman se produce mientras la inteligencia artificial amplía su presencia en las empresas y sus capacidades para identificar fallas de seguridad.

El directivo sostuvo que las organizaciones deben conocer el panorama de amenazas y actuar para reducir los riesgos en el corto plazo. Su recomendación se centra en la preparación y la mitigación, en lugar de esperar a que las vulnerabilidades sean descubiertas o explotadas por terceros.

Sam Altman llegó de sorpresa al Oracle AI World 2026, en Las Vegas. El cofundador de OpenAI habló sobre la ciberguridad en tiempos de la Inteligencia Artificial. (Oracle)

Durante la charla, Magouyrk matizó que la inteligencia artificial no necesariamente crea problemas de seguridad, sino que ayuda a descubrir vulnerabilidades acumuladas durante décadas.

“Me alegra que podamos descubrirlas mediante la IA en lugar de esperar a que algún hacker desconocido nos lo haga saber”, afirmó el directivo de Oracle.

La discusión refleja uno de los desafíos de incorporar IA a las operaciones empresariales: las herramientas pueden ayudar a encontrar fallas, pero las compañías también necesitan mecanismos para evaluar los riesgos, corregirlos y controlar el alcance de las pruebas de seguridad.

Oracle y OpenAI amplían alianza

Las declaraciones de Sam Altman ocurrieron minutos después del anuncio de una colaboración más amplia entre Oracle y OpenAI para integrar modelos de inteligencia artificial en aplicaciones, datos e infraestructura empresarial.

Esta nueva suite de productos incluye Oracle AI Security Mesh, un servicio que utiliza modelos de ciberseguridad de OpenAI para ayudar a identificar y corregir vulnerabilidades en aplicaciones e infraestructura.

La alianza también contempla Oracle AI Workspace, que conectará ChatGPT con aplicaciones y datos empresariales de Oracle, y Oracle App Composer, una herramienta que permitirá desarrollar aplicaciones con Codex y desplegarlas mediante la infraestructura de nube de la compañía.