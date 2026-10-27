México aporta 8.3 por ciento de la recaudación de aranceles de EU

Estados Unidos recaudó 14 mil 439 millones de dólares por los aranceles aplicados a las importaciones de mercancías mexicanas entre enero y agosto de este año, monto equivalente a 8.3 por ciento de los 173 mil 500 millones de dólares que obtuvo el gobierno de Donald Trump por gravámenes al comercio en ese periodo.

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense, los cobros a productos mexicanos superaron los 14 mil millones de dólares en los primeros ocho meses del año, esto, en un contexto en el que Washington mantiene su política arancelaria sobre sus principales socios comerciales.

En el mismo periodo, Estados Unidos recaudó 8 mil 50 millones de dólares por aranceles a mercancías canadienses, por lo que los gravámenes a productos de sus dos socios del T-MEC sumaron 22 mil 489 millones de dólares, equivalentes a casi 13 por ciento de los ingresos arancelarios totales del gobierno estadounidense.

Solo en agosto, los cobros por importaciones mexicanas ascendieron a mil 932.5 millones de dólares, mientras que los correspondientes a mercancías canadienses sumaron mil 100 millones de dólares.

La recaudación asociada a México registró su mayor monto mensual en mayo, con mil 976.6 millones de dólares, y se mantuvo por encima de los mil 600 millones en cada uno de los ocho meses reportados. En enero, los cobros fueron de mil 702 millones de dólares.

La administración de Trump ha utilizado los aranceles como instrumento de política comercial para proteger a productores estadounidenses y presionar a sus socios a modificar las condiciones del intercambio.

(El Financiero)

Son necesarias mejores condiciones de aranceles con EU

Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, consideró que México debe mantener la negociación y buscar condiciones similares a las que Estados Unidos ha concedido a otros socios comerciales en materia de aranceles bajo la Sección 232, particularmente en los sectores automotriz y de metales.

“México debe de empujar por un trato de nación más favorecida, en términos, mínimamente, de aplicación de la Sección 232, cuando al momento territorios como la Unión Europea, Reino Unido y Japón tienen ventajas sobre aranceles 232, automotriz y metales que México no tiene”, señaló.

El especialista advirtió que la intervención del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick , podría complicar los avances en las conversaciones, como ocurrió con Canadá, cuyas negociaciones comerciales derivaron en un aumento de las tensiones y en nuevos gravámenes.

“México debe ser inteligente. No creo que debamos llegar al punto al que ya ha llegado Canadá, de que sea una especie de ruptura, al menos temporal. Pero al mismo tiempo, aguantar, mantener la calma y seguir negociando”, sostuvo.

Gabriela Siller, economista de Banco Base, consideró que la estrategia arancelaria de Donald Trump difícilmente permitirá reducir el déficit comercial estadounidense , debido a que su origen está relacionado con el desequilibrio de las finanzas públicas.

“Trump quiere reducir el déficit comercial a través de los aranceles, pero no lo va a lograr porque ese déficit, al final de cuentas, tiene su origen en el déficit fiscal. Esto es lo que se llaman los ‘déficits gemelos’: un déficit fiscal genera un déficit comercial de la misma magnitud”, explicó la analista.

Siller agregó que el costo de los aranceles todavía recae en buena medida sobre las empresas importadoras y los productores estadounidenses, pero advirtió que el panorama podría cambiar si los gravámenes se trasladan a los precios finales.

EU frena acuerdo para reducir aranceles a México

En este contexto, EU se resiste a reducir los aranceles de 25 por ciento a los automóviles mexicanos y de 50 por ciento al acero y aluminio, una postura que ha frenado un posible acuerdo bilateral y mantiene la incertidumbre ante la revisión del T-MEC .

De acuerdo con medios estadounidenses, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, se ha opuesto a recortes sustanciales a esos gravámenes, pese a que ambos países se acercaban a un entendimiento que contemplaba reducciones arancelaria s por parte de Washington y concesiones comerciales de México.

La resistencia estadounidense permite mantener la protección a industrias nacionales y conservar los aranceles como herramienta de negociación. Productores de aluminio han advertido a la administración de Trump que reducir los gravámenes perjudicaría a las empresas establecidas en ese país, reportaron en EU.