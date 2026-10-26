Economía en México repunta 3.5 por ciento y alienta alza en pronósticos

El crecimiento económico de México es impulsado por las manufacturas y la construcción.

La economía mexicana aceleró su crecimiento en agosto a 3.5 por ciento anual , por arriba de los pronósticos, lo que fue su mayor alza en casi tres años, y generó señales positivas para la actividad productiva, además de revisiones al alza en las expectativas del PIB.

Los analistas destacaron que el mayor ritmo de crecimiento lo generó la industria, en particular las manufacturas , y prevén que en el año el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer hasta 2 por ciento.

De acuerdo con cifras del Inegi, la industria repuntó 3.6 por ciento anual , un fuerte avance que no se observaba desde 2023, acompañado de un incremento de 3.7 por ciento en los servicios, ligeramente por debajo del 4.1 por ciento del mes previo, mientras que el sector agropecuario se contrajo 3.3 por ciento.

A tasa mensual, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) avanzó 0.6 por ciento, ligeramente por debajo del 0.8 por ciento del mes previo.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos en Banamex, señaló que las cifras del IGAE representan una señal muy favorable para el dinamismo, por lo que elevaron su pronóstico de crecimiento para todo el año a 2.0 por ciento desde 1.4 por ciento. “Vemos un tercer trimestre mucho más fuerte de lo que esperábamos inicialmente en el año”, dijo a El Financiero TV.

Señaló que el sector industrial fue el que marcó la diferencia, ya que los servicios se moderaron ligeramente. En particular, destacó el desempeño de las manufacturas ante un crecimiento importante en equipo de transporte y el fuerte dinamismo en las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos , que comienzan a reflejarse en la actividad económica.

Joan Domene, economista en jefe para América Latina de Oxford Economics, destacó que la actividad manufacturera se recupera gradualmente de la recesión del sector automotriz , la débil inversión nacional y la incertidumbre en torno a la política comercial estadounidense, factores que lastraron su producción en el último año.

“La fuerte demanda estadounidense de equipos informáticos y electrónicos utilizados en industrias relacionadas con la IA está impulsando la actividad manufacturera, si bien la demanda de equipos y maquinaria de transporte se mantiene relativamente baja”, dijo.

(El Financiero)

Comercio lidera avance de la economía de México

De acuerdo con el reporte del Inegi, el crecimiento durante agosto estuvo liderado por el comercio al por mayor, con un avance anual de 12.2 por ciento. Le siguieron la industria de la construcción , con 7.9 por ciento; otros servicios, con 7.1 por ciento, y la información en medios masivos, con 4.7 por ciento. En tanto, la industria manufacturera reportó un avance de 3.2 por ciento.

Con retrocesos resultaron los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, con 3.1 por ciento; servicios de apoyo a negocios, con 2.6 por ciento, y servicios de esparcimiento y culturales, con 0.5 por ciento.

“Estos resultados confirman un dinamismo de la actividad mayor al previamente anticipado, apoyado en una expansión de las exportaciones que comienza a reflejarse en un mejor desempeño de las manufacturas, una recuperación de la inversión pública y señales de mejoría de la inversión privada, que han apoyado a la construcción y un consumo, que si bien se ha desacelerado en el margen, mantiene niveles superiores a los del año pasado”, indicaron analistas de Banamex.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moodys Economics, señaló que si la economía no enfrenta vientos en contra, el crecimiento del año podría acercarse al 2 por ciento. “La clave está en que la recuperación de la inversión fija sea sostenida y no solo una ‘llamarada de petate’”, dijo.

Goldman Sachs ajustó su estimación de 1.4 a 1.7 por ciento para el presente año, al considerar que el ciclo económico se acelera. En la misma línea, Oxford Economics México incrementó su previsión de 1.5 a 1.6 por ciento. En tanto, analistas de Banorte elevaron su pronóstico de 1.4 a 1.9 por ciento, ante un panorama más favorable.

Para Banco Base, con el desempeño de la actividad a agosto, crece la probabilidad de que el PIB registre un crecimiento de 1.8 por ciento, este año, desde el 1.6 por ciento de la última estimación.