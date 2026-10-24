‘Ponte trucha’ con el recibo: CFE prevé que cortes de luz por falta de pago aumenten 16.6% hacia 2030

Los cortes de electricidad a clientes residenciales por falta de pago aumentarían 16.6 por ciento hacia 2030, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según el Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la empresa pública del Estado, el número de desconexiones eléctricas por incumplimiento de pago pasaría de 9 millones 596 mil 452 en 2026 a 11 millones 185 mil 635 en 2030, lo que representaría un incremento de un millón 589 mil 183 cortes durante ese periodo.

Asimismo, el documento también contempla que para 2028 se registren 10 millones 360 mil 618 desconexiones, por lo que la trayectoria prevista por la compañía apunta a un crecimiento sostenido de este indicador durante los próximos años.

Estas cifras corresponden al número de desconexiones del servicio eléctrico y no necesariamente a la cantidad de hogares afectados, debido a que un mismo usuario podría experimentar más de un corte por falta de pago.

De acuerdo con el informe anual 2025 de la empresa eléctrica, en caso de que se haya suspendido el suministro de energía eléctrica al usuario final por falta de pago, el suministro se reestablecerá una vez que el usuario realice el pago del adeudo y, en su caso, pague la cuota de reconexión respectiva.

Pese al incremento previsto, la empresa que dirige Emilia Esther Calleja Alor busca mejorar gradualmente el porcentaje de servicios restablecidos en un plazo de hasta 30 días.

Hogares destinarán 1.95% de su presupuesto a la luz en 2030

En concreto, la CFE establece como referencia que 73 por ciento de los cortes sean restablecidos dentro de ese periodo durante 2026, proporción que aumentaría a 74 por ciento en 2028 y a 75 por ciento hacia 2030.

Mediante su análisis de doble materialidad, la CFE reconoció que el costo de la electricidad, la dependencia de subsidios y las desconexiones por falta de pago representan riesgos para la accesibilidad y asequibilidad del servicio eléctrico, debido a sus posibles efectos sobre el bienestar de los hogares.

Por ello, uno de los objetivos del Plan de Sostenibilidad consiste en fortalecer la accesibilidad y asequibilidad del servicio eléctrico, mediante el seguimiento de las tarifas, los cortes por falta de pago y el porcentaje del gasto familiar destinado a electricidad.

Sobre este último indicador, la empresa establece como referencia que el gasto de los hogares en electricidad represente 1.96 por ciento de su presupuesto en 2026 y disminuya ligeramente a 1.95 por ciento tanto en 2028 como en 2030.

Asimismo, la CFE pretende elevar la cobertura eléctrica nacional de 99.88 por ciento en 2026 a 99.99 por ciento en 2028, nivel que buscará mantener hasta el cierre del sexenio.