‘Apagones’ en Yucatán: CFE reforzará líneas de distribución y avanza en construcción de gasoducto

Los apagones en Yucatán ya llegaron al punto de afectar a hasta 70% de los restaurantes en el estado, según datos de la Canirac

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzará el sistema de transmisión y distribución para reducir los ‘apagones’ que afectan a la Península de Yucatán, remarcó la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 7 de octubre.

En la ‘mañanera’, la mandataria recordó que el último apagón en el sur de México, que afectó a Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, tuvo que ver con un problema en una torre de transmisión.

Por ello, la CFE y la Secretaría de Energía trabajan en la construcción de un gasoducto para ayudar con la demanda energética de la Península de Yucatán, “particularmente de Quintana Roo”.

“Y hay un trabajo que Luz Elena González (secretaria de Energía) coordina con Emilia Calleja (directora de CFE) para reforzar todo el sistema de transmisión y distribución”, agregó Sheinbaum.

Entre esas labores está revisar que la vegetación de la zona no se ‘lleve’ los cables de la CFE.

“Hay un trabajo permanente de poda, de limpia, imagínense todas las líneas de transmisión que hay en el país. Las líneas de distribución que son más bajas y que conectan pueblos, carreteras”, indicó.

Restauranteros en Yucatán se quejan de apagones y reportan pérdidas

Los ‘apagones’ en el norte de Mérida afectaron a buena parte del sector restaurantero, con pérdidas en ventas y productos, además de daños en equipos eléctricos, reportó Israel López García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán.

De acuerdo con los reportes recabados por el organismo, alrededor del 70 por ciento de los restaurantes sufrió algún tipo de problema durante la interrupción del suministro eléctrico.

El dirigente señaló que uno de los principales problemas para los establecimientos es que cuando los cortes se prolongan, además de dificultar la operación, provocan que los comensales se vayan de los restaurantes.

Además de la caída en las ventas, la falta de electricidad también lleva a la pérdida de alimentos que requieren refrigeración y daños en los equipos utilizados por los restaurantes. Aproximadamente 20 por ciento de los establecimientos contactados por Canirac reportó alguna pérdida económica relacionada con los ‘apagones’.

López García agregó que la cámara mantiene comunicación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante una alianza que permite solicitar apoyo para restablecer el suministro cuando las condiciones lo permiten.

Con información de Quadratín