La terrorífica historia en la que se inspira ‘El cadáver de la novia’, película de Tim Burton

'El cadáver de la novia' está basada en un cuento de Europa. (Foto: HBO Max)

El cadáver de la novia es una de las películas más populares de Tim Burton, gracias a su estética gótica, sus personajes peculiares y una historia que mezcla el amor y la muerte. Sin embargo, detrás de la cinta estrenada en 2005 existe un relato mucho más oscuro: una antigua leyenda conocida como El dedo.

La película, protagonizada mediante las voces de Johnny Depp, Helena Bonham Carter y Emily Watson, retoma elementos de un cuento popular de tradición ruso-judía del siglo XIX. Aunque el director Tim Burton transformó la historia para convertirla en una fábula romántica, conserva una de sus imágenes más inquietantes: una mano que emerge de la tierra y un anillo que cambia el destino de un hombre.

'El cadáver de la novia' es una película animada de terror. (Foto: HBO Max)

¿Cuál es la leyenda que inspiró ‘El cadáver de la novia’?

El director Tim Burton tomó un cuento europeo como inspiración para El cadáver de la novia, titulado El dedo, aunque según el cineasta trató de no copiar la historia, sino solo recalcar algunos aspectos de ella.

“Sí, aunque traté de que fuera muy abstracto, muy vago. Es más bien una idea, algo como del tipo de crear algo que trate sobre una novia cadáver, pero no sabía mucho más al respecto. De ahí me inspiró la idea del amor antes y después de la muerte, ya sabes”, contó en una entrevista para Justin Johnson publicada en el canal de YouTube BFI.

En una de las versiones del relato, un joven se dirige a su boda y atraviesa un bosque acompañado por sus amigos. Durante el trayecto, encuentran una mano que sobresale de la tierra.

El hombre lo confunde con una rama y, en tono de broma, le coloca en el anillo con el que pretende casarse con su prometida. Mientras realiza el gesto, pronuncia sus votos matrimoniales sin imaginar las consecuencias.

Entonces, una mujer emerge de la tierra y reclama al joven como su esposo, pues considera que el anillo y las palabras pronunciadas los han unido en matrimonio.

El relato original presenta un conflicto entre el compromiso accidental con la mujer muerta y el matrimonio que el joven está a punto de celebrar. La historia explora así el peso de las promesas y la dificultad de deshacer un vínculo que, aunque surgió de un malentendido, parece tener consecuencias reales dentro de la narración.

“De repente, toda la mano salió de la tierra, temblando y agarrando. Y mientras la miraban horrorizados, paralizados en su lugar, la tierra comenzó a temblar, como si la tierra estuviera a punto de abrirse. De repente, el cuerpo de una mujer, con una mortaja raída, se levantó de la tierra, sus ojos muertos mirando directamente a los de Reuven, con los brazos abiertos mientras gritaba: ‘¡Mi esposo!’ con una voz terrible y aterradora, propia de ultratumba", dice la leyenda compartida en el sitio web Hasagotlex.

El cuento en el que se basa la película de Tim Burton también se relaciona con un contexto histórico de violencia antijudía en Europa oriental durante el siglo XIX, pues se considera que la mujer que se levanta de la tumba fue asesinada durante un pogromo (ataque violento sobre un grupo étnico basado en el odio).

Además, Tim Burton agregó que trató de dejar atrás la idea de que la muerte sea un tema “tabú, oscuro y deprimente”, por ello tomó la idea de las personas de la “cultura latina” que vivían en Estados Unidos para celebrar la muerte.

'El cadáver de la novia' cuenta la historia de Emily, una mujer que emerge de la tierra cuando le proponen matrimonio. (Foto: Shutterstock)

¿De qué trata ‘El cadáver de la novia’?

Estrenada en 2005, El cadáver de la novia sigue a Víctor Van Dort, un joven que pertenece a una familia de comerciantes y está comprometido con Victoria Everglot, hija de una familia aristocrática venida a menos.

Aunque ambos apenas se conocen, comienzan a desarrollar sentimientos genuinos. Durante el ensayo de sus votos, Víctor se interna en el bosque y coloca su anillo en el dedo de Emily, sin saber que se trata de una mujer muerta.

El gesto provoca que Emily lo reclame como esposo y lo conduzca al mundo de los muertos. Mientras intenta encontrar el camino de regreso, Víctor descubre la historia de la misteriosa novia y debe resolver el conflicto entre su compromiso accidental y el amor que siente por Victoria.

Dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, la cinta fue realizada con la técnica de animación stop-motion, que utiliza figuras físicas fotografiadas cuadro por cuadro para crear movimiento.

¿Dónde ver ‘El cadáver de la novia’ en México?

Si quieres volver a ver la película de Tim Burton, estas son las opciones digitales que aparecen en las plataformas consultadas: