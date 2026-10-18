¿Dónde está Snook’s Arm? Las historias que inspiraron ‘Bajo la superficie’, miniserie de Netflix

'Bajo la superficie' se inspiró en diferentes historias reales, así como en una de las películas sobre animales más famosas de la historia. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Qué hace un flamenco rosa en una región fría de Canadá? La pregunta parece surgir de una historia irreal, pero es una anécdota que inspiró Bajo la superficie, la miniserie de Netflix de terror.

Protagonizada por Josh Hartnett, la producción se desarrolla en Snook’s Arm, un pequeño pueblo ficticio costero donde la aparición de una criatura marina desconocida amenaza a la comunidad. Sin embargo, detrás de los elementos sobrenaturales hay algo más que monstruos: la historia, el folclore y las peculiaridades de una región canadiense con una identidad muy particular.

La serie de Netflix, titulada Below en inglés, consta de seis episodios y sigue a una familia que intenta mantenerse unida mientras enfrenta una amenaza que se esconde bajo la superficie.

'Bajo la superficie' es protagonizada por el actor Josh Hartnett. (Foto: Cortesía Netflix)

¿De qué trata ‘Bajo la superficie’, de Netflix?

Calvin Penney, interpretado por Josh Hartnett, es un pescador bondadoso, aunque testarudo, que vive en Snook’s Arm y continúa marcado por la misteriosa muerte de su padre, ocurrida décadas atrás.

Su vida cambia cuando una criatura marina desconocida comienza a aterrorizar al pueblo. Calvin intenta proteger a sus tres hijos y mantener unida a la comunidad. Para enfrentar la amenaza, se une a una investigadora marina que visita la localidad, interpretada por Mackenzie Davis, mientras trata de descubrir los secretos que rodean a la criatura y a su propia familia. La miniserie de Netflix combina terror, suspenso y humor.

¿Dónde está Snook’s Arm, el pueblo de ‘Bajo la superficie’?

Snook’s Arm es el pueblo ficticio donde transcurre la historia de Bajo la superficie. Aunque no se trata de una localidad real dentro de la trama, está inspirado en Terranova, una isla de la costa atlántica de Canadá que forma parte de la provincia de Terranova y Labrador.

La miniserie de Netflix inspirada en hechos reales se filmó en esta región, cuyos paisajes costeros y comunidades pesqueras contribuyen a la atmósfera de aislamiento de la historia.

Aprendes cosas que yo tuve que aprender. Terranova tiene su propia zona horaria. Está una hora y media por delante de donde estamos ahora, y cuatro horas y media por delante de Los Ángeles. Es el único lugar con esa diferencia horaria. Es un mundo aparte, básicamente. Antes era un país independiente. La mayoría de la gente en Canadá lo desconoce, pero lo fue durante mucho tiempo hasta que se convirtió en la décima provincia en 1949″, explicó Jesse McKeown, creador de la producción en una entrevista a Whats on Netflix.

Para McKeown, creador de la producción, Terranova era un lugar especial al que llevaba años regresando. Su geografía agreste, el aislamiento y la calidez de sus habitantes le parecieron ideales para ambientar una historia de grandes dimensiones.

“Llevo muchos años viniendo a Terranova y se ha convertido en parte de mi vida. Siempre sentí que quería ambientar algo aquí, que este sería un lugar ideal para algo grande y épico. Es un paisaje único, un lugar agreste, peligroso, aislado y, en muchos sentidos, aterrador”, explicó para Entertainment Weekly.

'Bajo la superficie' tomó como escenario un pueblo real en Canadá. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Qué historia real inspiró ‘Bajo la superficie’?

Uno de los hechos reales que inspiraron la serie de Netflix involucra a un flamenco rosa que terminó en el museo The Rooms, ubicado en St. John’s, la capital de Terranova y Labrador.

McKeown contó que Mark Ferguson, vecino de su esposa y trabajador del museo, le relató la historia de un flamenco que apareció en la región y al que alguien disparó.

“Me contó la historia del flamenco, cómo apareció un flamenco en Terranova de alguna manera y alguien al azar le disparó, y ahora el flamenco está en el museo. Fui a verlo”, contó para Tudum.

“Por muy fantástica que sea esta serie, y cuando vean el resto, verán que se vuelve bastante descabellada, todo surgió de algo. Todo surgió de la historia real de Terranova, del folclore que ha existido allí desde hace mucho tiempo”, añadió.

¿‘Bajo la superficie’ está inspirada en ‘Tiburón’?

La película Tiburón, dirigida por Steven Spielberg, también fue una referencia para el equipo creativo de Bajo la superficie.

McKeown explicó que tanto él como Jamie Childs, director y productor ejecutivo de la miniserie, crecieron viendo películas con personajes interesantes, una identidad visual marcada y una forma particular de construir el suspenso.

“Piensa en una película como Tiburón. Lo que más me impacta ahora son los habitantes de Martha’s Vineyard y cómo contribuyeron a la atmósfera de la película. Estábamos todos en la misma sintonía. Queríamos esto. En cuanto pones un pie en Terranova, piensas: “Aquí está todo. Solo tenemos que enfocar la cámara”, detalló para What’s on Netflix.

'Bajo la superficie' es una nueva miniserie de Netflix en tendencia que consta de 6 episodios. (Foto: Cortesía Netflix)

Acento de Terranova ayudó a desarrollar la trama de ‘Bajo la superficie’

El acento de Terranova es uno de los rasgos culturales que distinguen a los personajes de la serie de Netflix. Su origen está relacionado con las migraciones de comunidades del sureste de Irlanda y del suroeste de Inglaterra que llegaron a la región durante los siglos XVIII y XIX para trabajar en la pesca del bacalao.

Hartnett se preparó escuchando diariamente un programa de radio local y practicando con una especialista en dialectos. También trabajó junto con sus compañeros de reparto para que sus interpretaciones sonaran naturales.

“Lo escuchaba todos los días y después pasaba tiempo con la entrenadora de dialecto”, contó

La hospitalidad de los habitantes fue una parte importante de esa experiencia: “Cuando conoces a la gente de Terranova, te reciben y quieren cuidar de ti”, comentó Heaton. Como ejemplo, recordó que, durante su primer día, el conductor que lo llevaba le ofreció acercarle la cena porque vivía cerca.

En una entrevista con Los Angeles Times, Heaton también explicó que le costó identificar las reglas del dialecto. Algunas palabras le sonaban irlandesas y otras le recordaban al inglés.

Reparto de ‘Bajo la superficie’

El elenco está encabezado por Josh Hartnett, quien interpreta a Calvin Penney, un padre soltero que intenta mantener unida a su familia pese a las tragedias que han marcado su vida.

Además de Hartnett, ellos son los actores y actrices en el reparto: