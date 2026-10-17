Henry Selick, el director de ‘El extraño mundo de Jack’ que quedó bajo la sombra de Tim Burton

Henry Selick señaló que le molestó que apareciera el nombre de Tim Burton en la película de 'El extraño mundo de Jack' (Foto: Shutterstock).

Jack Skellington, el Rey Calabaza de Halloween, encontró una puerta que lo condujo a un mundo desconocido, lleno de luces, nieve y regalos. Su aventura para llevar la Navidad a la Ciudad de Halloween convirtió a El extraño mundo de Jack en un clásico de la animación. Sin embargo, detrás de aquella historia existe otra menos conocida: la de Henry Selick, el director que dio vida al personaje, pero cuyo trabajo quedó a la sombra de Tim Burton.

Aunque el título original de la película de 1993 lleva el nombre de Burton, fue Selick quien dirigió El extraño mundo de Jack, una producción que requirió más de 3 años de trabajo mediante la técnica de animación stop motion.

Décadas después, Selick expresó su inconformidad por el reconocimiento que recibió Burton, pues aseguró que su nombre se incorporó al título pocas semanas antes del estreno. Para comprender lo ocurrido, es necesario regresar a los años 80, cuando Disney rechazó una historia sobre un esqueleto que soñaba con celebrar la Navidad.

¿Cómo nació ‘El extraño mundo de Jack’ y por qué Disney lo rechazó?

A principios de los años 80, Tim Burton trabajaba como animador en Disney, donde escribió un poema inspirado en Twas the Night Before Christmas, una tradicional composición navideña estadounidense.

Su historia presentaba a Jack Skellington, un esqueleto que vivía en la Ciudad de Halloween y que, tras descubrir la Navidad, decidió llevar esa celebración a su propio mundo.

Burton diseñó personajes como Jack, su perro fantasma Zero y Santa Claus, mientras su colaborador Rick Heinrichs elaboró esculturas a partir de aquellas ilustraciones. Ambos pretendían convertir la historia en un especial televisivo.

En 1983 presentaron la propuesta a Disney, pero el estudio decidió no desarrollarla. De acuerdo con Selick en una entrevista con The Daily Beast en 2013, el proyecto no encajaba con la identidad familiar de la compañía.

La historia quedó archivada hasta que Burton alcanzó el éxito con Beetlejuice (1988) y Batman (1989), esta última protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. Ambas películas lo consolidaron como uno de los directores más reconocidos de Hollywood.

Burton intentó recuperar su proyecto para desarrollarlo fuera de Disney, pero la compañía conservaba los derechos y le ofreció producirlo bajo su respaldo. Jack Skellington finalmente llegaría al cine, aunque otro director tendría la responsabilidad de darle vida.

El director, Henry Selick, es reconocido principalmente por dirigir la película de 'Coraline y la puerta secreta' (Fotografía. Disney)

¿Cómo se creó ‘El extraño mundo de Jack’ bajo la dirección de Henry Selick?

Originario de Nueva Jersey, Henry Selick estudió animación en el Instituto de las Artes de California (CalArts), donde conoció a Burton. Ambos coincidieron posteriormente en Disney, aunque siguieron trayectorias diferentes.

Selick adquirió experiencia en cortometrajes, comerciales y producciones para MTV, además de especializarse en stop motion, una técnica que crea movimiento mediante fotografías sucesivas de figuras físicas.

Burton le propuso dirigir El extraño mundo de Jack y la producción comenzó en 1990. Fue su debut como director de largometrajes, aunque la idea de la cinta todavía no tenía un guion terminado.

Michael McDowell, guionista de Beetlejuice, participó inicialmente en el proyecto, pero no pudo continuar debido a problemas de salud. Posteriormente, Caroline Thompson asumió la escritura del guion a partir de la historia de Burton y las canciones de Danny Elfman.

La producción se prolongó durante aproximadamente 3 años y medio, con un equipo de hasta 120 personas. Los personajes debían moverse cuadro por cuadro frente a las cámaras y, para representar las emociones de Jack, se utilizaron numerosas cabezas intercambiables.

El villano Oogie Boogie también provocó diferencias creativas. Selick propuso un final alternativo en el que resultaba ser el doctor Finkelstein disfrazado, pero Burton enfureció y rechazó la idea.

Mientras Burton trabajaba en otros proyectos, como Batman regresa y Ed Wood, Selick dirigía la producción. El cineasta reconoció que Burton confiaba en su equipo y lo protegía de las intervenciones de Disney.

Finalmente, El extraño mundo de Jack llegó a los cines estadounidenses el 29 de octubre de 1993. Sin embargo, poco antes del estreno se tomó una decisión que incomodaría a su director durante décadas.

Tim Burton diseñó los primeros personajes de 'El extraño mundo de Jack' y participó en decisiones creativas de la película que dirigió Henry Selick. (Foto: EFE)

Henry Selick se molestó por la inclusión del nombre de Tim Burton en la película del ‘El extraño mundo de Jack’

Durante gran parte de la producción, la película era conocida simplemente como The Nightmare Before Christmas (El extraño mundo de Jack, en español). Sin embargo, pocas semanas antes de su estreno se incorporó el nombre de Tim Burton al título original.

La decisión aprovechó la popularidad del cineasta, pero también provocó que muchos espectadores creyeran que él había dirigido la película.

En febrero de 2009, durante una entrevista con The A.V. Club por el estreno de Coraline, Selick reconoció que le resultaba molesto que Burton recibiera gran parte del reconocimiento.

“Es molesto. El nombre no se añadió hasta un mes antes del estreno. Habría estado bien para mí si siempre hubiera sido así”, declaró.

El director consideró que la decisión podía explicarse como una estrategia comercial, aunque aclaró que buena parte de la industria cinematográfica conocía su participación en la cinta animada.

En octubre de 2022, durante la promoción de Wendell & Wild, Selick volvió a abordar el tema en una entrevista con The A.V. Club. El director reconoció la importancia de Burton en la creación de la historia y el diseño de los personajes principales.

“Siempre pensé que su historia era perfecta y él diseñó a los personajes principales. Pero realmente fuimos mi equipo y yo quienes le dimos vida”, sostuvo.

Selick también reconoció que Burton fue fundamental para respaldar el proyecto y proteger al equipo de las intervenciones de los ejecutivos de Disney.

De acuerdo con Henry Selick, el nombre de Tim Burton en la película fue agregado semanas antes de su estreno en cines. (Foto: Disney)

¿Qué otras películas dirigió Henry Selick después de ‘El extraño mundo de Jack’?

El extraño mundo de Jack recibió una nominación al Óscar de Mejores Efectos Visuales en 1994, categoría en la que perdió frente a Jurassic Park, de Steven Spielberg. También obtuvo los premios Saturn de Mejor Película de Fantasía y Mejor Música, este último para Danny Elfman.

Selick continuó su trayectoria como director en películas como James y el durazno gigante (1996) y Monkeybone (2001), protagonizada por Brendan Fraser.

Uno de los mayores éxitos de su carrera llegó en 2009 con Coraline y la puerta secreta, adaptación de la novela de Neil Gaiman que destacó por su estética oscura, sus escenarios elaborados mediante stop motion y su inquietante historia.

La película consolidó a Henry Selick como uno de los principales referentes de esta técnica de animación y recibió una nominación al Óscar de Mejor Película Animada. En 2022, el cineasta regresó a la dirección de largometrajes con Wendell & Wild, desarrollada junto con Jordan Peele, después de 13 años de su última cinta.

Más de 3 décadas después de su estreno, El extraño mundo de Jack conserva el nombre de Tim Burton en su título original. Sin embargo, fue Henry Selick quien transformó aquella historia en una película, con personajes y escenarios que dieron vida al universo de Halloween y consolidaron su trayectoria como director, aunque su trabajo no alcanzó el mismo reconocimiento que el de su creador.