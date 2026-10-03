Un clic puede costarte millones: Así es ‘FX Fighter Kurumi-chan’, el anime que muestra los riesgos del trading

A veces los campos de batalla no están en grandes montañas ni en ciudades destruidas; pueden estar frente a una computadora, entre gráficas que suben y bajan y que, en cuestión de segundos, hacen que tu dinero se multiplique o desaparezca. De eso trata FX Fighter Kurumi-chan, un anime protagonizado por jóvenes de apariencia adorable que cambian espadas y poderes sobrenaturales por el trading y las operaciones financieras, en las que pueden ganar mucho dinero o perderlo todo.

FX Fighter Kurumi-chan nació como un manga escrito por Demunyan e ilustrado por Tansan Daisuki, que comenzó su publicación en 2021. La historia lleva las operaciones con divisas al terreno del anime y convierte conceptos del mercado financiero, como el apalancamiento y las liquidaciones, en elementos centrales de los conflictos de sus protagonistas.

Aunque las operaciones forman parte de la ficción, la serie advierte desde el primer episodio que el FX con margen implica un alto riesgo y que las pérdidas pueden superar el dinero depositado, por lo que pide no imitar algunas de las prácticas que aparecen en pantalla.

¿De qué trata el anime ‘FX Fighter Kurumi-chan’?

La historia cuenta la vida de Kurumi Fukuga, una joven cuya relación con el FX comienza varios años antes de convertirse en universitaria. Cuando cursaba tercero de secundaria, descubre que su madre, Kozue Fukuga, perdió 20 millones de yenes en operaciones que realizaba sin que su esposo lo supiera. Ante el temor de que la situación separe a su familia, Kurumi decide aprender cómo funciona este mercado para algún día recuperar el dinero.

La situación de Kozue empeora mientras intenta afrontar las consecuencias de aquella pérdida y, tiempo después, muere. Sin embargo, Kurumi no abandona la promesa que se hizo durante su adolescencia y, ya como estudiante universitaria, comienza a realizar sus propias operaciones con FX.

Su preparación le permite analizar el mercado con cierta frialdad, pero esa capacidad comienza a tambalearse cuando su propio dinero queda en juego. Las subidas y caídas de las gráficas pueden alterar sus decisiones, mientras la posibilidad de ganar o recuperar lo perdido la lleva a adentrarse cada vez más en el mercado de divisas.

Kurumi tampoco está sola. En este campo de batalla financiero la acompañan Mochiko Kogane, una compañera de universidad con experiencia en acciones y FX que posee más de 10 millones de yenes en activos; Mebuki Yamashi, quien comienza a operar porque sueña con ganar dinero sin trabajar, aunque su optimismo la lleva a tomar decisiones arriesgadas; y Yasuko Takane, una bloguera especializada en inversiones que ya sufrió pérdidas y conoce los riesgos del mercado.

Así, la serie utiliza las experiencias de sus protagonistas para mostrar diferentes formas de relacionarse con el dinero. Las ganancias provocan entusiasmo, pero las pérdidas, las liquidaciones forzosas y la esperanza de recuperar lo perdido pueden cambiar rápidamente las decisiones de los personajes.

El propio anime advierte que las operaciones que aparecen en pantalla no deben tomarse como un ejemplo a seguir. Desde el primer episodio señala que el FX con margen implica un alto riesgo, pues las pérdidas pueden superar el dinero depositado y operar en exceso puede afectar la vida de las personas.

¿Quién produce ‘FX Fighter Kurumi-chan’ y dónde verlo en México?

El anime se estrenó en esta temporada de otoño 2026 el pasado jueves 1 de octubre y en México puede verse mediante la plataforma de Crunchyroll. Los nuevos episodios se publican cada jueves a las 6:30 horas, por lo que los seguidores pueden continuar semanalmente la historia de Kurumi y sus operaciones financieras.

El manga de Demunyan, con ilustraciones de Tansan Daisuki, comenzó su publicación en Monthly Comic Flapper. Su primer volumen recopilatorio salió en Japón en julio de 2021 y la obra alcanzó su volumen 10 en septiembre de este año.

Para su salto a la televisión, la producción quedó a cargo del estudio de animación Passione, con Yūki Ogawa como director y Kenta Ihara en la composición y el guion, dupla que ya trabajó en Mieruko-chan. Itaru Ueda se encargó del diseño de personajes, mientras Takuro Iga, compositor de la música de Oshi no Ko, creó la banda sonora. Además, la producción cuenta con la VTuber Rion como supervisora de FX.

¿Qué es FX y cómo funciona el mercado del que está inspirado el anime?

Aunque el nombre de la serie podría hacerlo parecer una aplicación ficticia creada para la historia, FX existe en la vida real. Las siglas proceden de Foreign Exchange y hacen referencia al mercado de divisas, también conocido como Forex.

En este mercado se compran y venden divisas según los cambios en su valor. Por ejemplo, una persona puede operar con dólares y yenes con la expectativa de obtener una ganancia si el tipo de cambio se mueve como había previsto.

Para realizar estas operaciones existen diferentes brókers, que actúan como intermediarios, y plataformas desde las cuales los usuarios pueden acceder al mercado.

Uno de los conceptos fundamentales para comprender los riesgos que aparecen en FX Fighter Kurumi-chan es el apalancamiento. Este mecanismo permite utilizar una cantidad de dinero depositada como margen para operar una posición de mayor valor.

La posibilidad de operar cantidades superiores al capital depositado puede aumentar las ganancias cuando el mercado se mueve en la dirección esperada, pero también incrementa las posibles pérdidas cuando ocurre lo contrario. Ese riesgo convierte las gráficas que Kurumi observa en su pantalla en algo mucho más peligroso que simples líneas que suben y bajan.