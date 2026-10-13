De villano de ‘Harry Potter’ a chica tsundere de anime: Así nació el meme de Malfoy Girl

Una ilustración de Draco Malfoy en versión femenina inspiró cómics, animaciones románticas y hasta un videojuego. (Foto: ChatGPT)

¿Alguien puede llamar a J. K. Rowling? Tenemos una propuesta para reescribir la historia de Draco Malfoy, pero esta vez en versión femenina. Uno de los principales rivales de Harry Potter dejó atrás su papel como el arrogante estudiante de Slytherin para convertirse en una chica tsundere de anime.

Esta transformación, conocida como Malfoy Girl o Malfoid, se volvió viral en redes sociales y dio origen a una peculiar historia romántica que cientos de seguidores de Harry Potter comenzaron a desarrollar con ilustraciones, memes y videos ambientados en el universo mágico de Hogwarts.

La versión femenina de Draco Malfoy conserva el cabello rubio platinado, el uniforme de Slytherin y la personalidad arrogante del personaje interpretado por Tom Felton en las películas. Sin embargo, en esta nueva historia, su rivalidad con Harry Potter se convierte en una manera de ocultar que está enamorada de él.

Lo que comenzó como una ilustración en redes sociales dio origen a cómics, memes, videos románticos al estilo del anime y hasta videojuegos protagonizados por Malfoy Girl. Con estas creaciones, los seguidores desarrollaron una historia alternativa de Harry Potter que no existe en los libros de J. K. Rowling ni en las películas.

Malfoy girl se ha viralizado en redes sociales, pero conservando los principales rasgos físicos del personaje original. (Foto: Redes sociales)

¿Cómo nació Malfoy Girl, la versión femenina de Draco Malfoy?

En la historia original de Harry Potter, Draco Malfoy es un estudiante de la casa Slytherin, hijo de Lucius y Narcissa Malfoy, integrantes de una familia de magos de sangre pura que desprecian a quienes consideran inferiores por su ascendencia.

Desde su primer encuentro con Harry Potter, Draco se convierte en uno de sus principales rivales dentro de Hogwarts. Su personalidad arrogante, sus constantes provocaciones y su relación con los seguidores de Lord Voldemort lo presentan como uno de los antagonistas recurrentes de la saga.

Sin embargo, algunos ilustradores encontraron una manera diferente de interpretar al personaje. Aunque existen dibujos de Draco Malfoy convertido en mujer desde hace muchos años, el meme de Malfoy Girl comenzó a popularizarse en septiembre de 2026, cuando una ilustración publicada en la red social X impulsó nuevas versiones del estudiante de Hogwarts.

El 22 de septiembre, el artista conocido como @redteneri compartió una ilustración de Malfoid en la que aparece burlándose de Harry Potter con la frase: “¿Desde cuándo eres uno de los mejores alumnos de la escuela, Potter? ¿Acaso Longbottom y tú fundaron esta escuela?”.

Una de las primeras imágenes que se hicieron populares de Draco Malfoy en versión femenina.

La publicación superó los 89 mil ‘me gusta’ durante su primera semana y motivó a otros creadores a desarrollar sus propias interpretaciones.

Así surgieron nuevas ilustraciones que conservaron la apariencia y la personalidad arrogante de Draco Malfoy, pero le dieron características propias de los personajes femeninos del anime japonés, especialmente del arquetipo tsundere, que combina una actitud fría y desafiante con sentimientos románticos que el personaje intenta ocultar.

El nombre Malfoid surge de la combinación del apellido Malfoy con la palabra foid, una expresión despectiva que algunas comunidades de internet utilizan para referirse a las mujeres. En este meme, el término se emplea como un juego de palabras para nombrar a la versión femenina de Draco Malfoy.

Malfoy Girl en el castillo de Hogwarts (Foto: Redes sociales)

¿Qué videos, memes y videojuegos surgieron de Malfoy Girl?

La popularidad de Malfoy Girl fue más allá de las primeras ilustraciones. Distintos artistas comenzaron a crear historietas, memes y nuevas versiones de escenas de las películas de Harry Potter, especialmente aquellas en las que Draco Malfoy se burlaba del protagonista.

Estas reinterpretaciones alcanzaron miles de interacciones y atrajeron la participación de otros ilustradores, incluido Sōichirō Yamamoto, creador del manga Karakai Jōzu no Takagi-san, quien también compartió su propia versión del personaje.

Algunos seguidores también recrearon el baile de Reze, personaje de la película Chainsaw Man, pero con la versión femenina de Draco Malfoy como protagonista, quien aparece bailando por los pasillos del castillo de Hogwarts.

Sin embargo, uno de los contenidos más llamativos fueron los videos que presentan a Harry Potter y Malfoy Girl como protagonistas de un anime romántico.

En uno de ellos, Harry Potter y Malfoy Girl protagonizan una escena romántica durante el Baile de Navidad del Torneo de los Tres Magos, que aparece en Harry Potter y el cáliz de fuego, donde ambos personajes comparten la pista de baile.

Otras animaciones recrean momentos de las películas, como un enfrentamiento entre Harry y Malfoy durante un partido de quidditch, así como un viaje en el Expreso de Hogwarts, el tren que parte del andén 9¾ y transporta a los estudiantes hasta la escuela de magia.

Malfoy Girl también aparece en versiones alternativas de las batallas finales de la saga, donde utiliza el hechizo Expecto Patronum para ahuyentar a los dementores después de recordar los momentos felices que compartió con Harry Potter.

En estas animaciones, ambos personajes tienen una apariencia completamente distinta a la de las películas. Harry conserva sus lentes y cabello oscuro, mientras Malfoid aparece como una estudiante rubia con expresiones y movimientos característicos de las series japonesas.

Otra de las historias presenta una situación cómica en la que Malfoid cree que Harry Potter le dio una poción de amor, debido a que comienza a experimentar sensaciones extrañas cada vez que piensa en él.

La transformación no se limitó a Draco Malfoy. En algunos videos creados con inteligencia artificial, sus amigos y hasta Ron Weasley, uno de los mejores amigos de Harry Potter, también aparecen en versiones femeninas para adaptar a otros personajes a esta historia alternativa.

Malfoy Girl se volvió el principal interés romántico de Harry Potter, dejando atrás a Ginny Weasley (Foto: Redes Sociales)

El fenómeno incluso llegó a los videojuegos. Uno de los proyectos inspirados en el meme es Malfoid Dating Sim: Pureblood & Prejudice, una novela visual independiente que convierte al personaje en protagonista de una historia romántica interactiva.

A estas creaciones se sumaron los fanfictions, relatos escritos por seguidores que imaginan nuevas aventuras, relaciones amorosas y encuentros entre los personajes de Harry Potter, con historias que no forman parte de la obra original de J. K. Rowling.

De esta manera, Draco Malfoy pasó de ser uno de los principales rivales de Harry Potter a convertirse en la protagonista de una comedia romántica al estilo del anime japonés. Lo que comenzó como una ilustración terminó por inspirar memes, historietas, videos y videojuegos que dieron una nueva identidad al personaje.