¡La cartulina! Los mejores memes del regreso a clases 2025... y tristemente no es a Hogwarts

El regreso a clases 2025 ya está aquí y lastimosamente no es a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería del universo de Harry Potter.

Esta vez, el calendario de la SEP 2025-2026 se alineó con el “mágico”: millones de alumnos mexicanos regresaron a las escuelas el 1 de septiembre, fecha en que en otra dimensión irían con calderos y lechuzas a la estación 9 3/4 en Londres, pero en esta solo se aplastaron tortas y sándwiches del lunch en el caótico transporte público.

Entre otras coincidencias, hoy es el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Metro de la Ciudad de México operó con marcha de seguridad, lo cual provocó retrasos de hasta 15 minutos en la Línea 3 y la Línea B en la mañana. También dijo “presente” el caos vial en CDMX y otras ciudades como Monterrey (Nuevo León).

Además del estrés de forrar los cuadernos y hacer millonario a los tenderos de las papelerías, las lluvias le pusieron sabor al regreso a la rutina: la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas por lluvias en la Ciudad de México: este 31 de agosto se desbordó el Río San Ángel y hasta se inundó el Estadio Olímpico Universitario.

Estos son los mejores memes del regreso clases 2025

Pero nada es tan efectivo para sobrevivir al inicio del ciclo escolar como el humor, y los memes del regreso a clases se han vuelto una tradición digital en México. Desde la nostalgia de las vacaciones hasta el drama de forrar cuadernos, en internet no hay piedad.

¿Cuándo son los próximos descansos y vacaciones según el calendario de la SEP 2025-2026?