Sobrevive al tráfico del regreso a clases: Sigue el reporte vial EN VIVO para la CDMX este lunes

Es posible que este lunes te enfrentes a filas de tráfico por el regreso a clases en CDMX.

¿Listo para el tráfico y frío del regreso a clases? Este lunes 1 de septiembre vuelven millones de estudiantes a las aulas en la Ciudad de México, por lo que es posible que se registren filas en las principales vialidades.

Tras un domingo de lluvias intensas que inundaron Periférico e Insurgentes, la Ciudad de México amanece con algunas inundaciones que dificultarán el tránsito de vehículos, además de que es posible que se reporten manifestaciones que afecten la circulación a lo largo del día.

La buena noticia es que los transportistas cancelaron el paro programado para este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México, así que no se prevén movilizaciones de ese sector.

Sin embargo, si deseas mantenerte al tanto de las manifestaciones a lo largo del día sigue la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como las actualizaciones del reporte vial en El Financiero.

¿Cómo opera el Metro, Metrobús y otros transportes este lunes en CDMX?

Recuerda que el Tren Ligero aún no opera en su totalidad debido a las remodelaciones en Tasqueña, por lo que hay RTP de apoyo sobre Calzada de Tlalpan.

Da clic en el texto azul para conocer el estado de servicio en cada uno de los medios de transporte en tiempo real:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Ciudad Jardín a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Las Torres a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Va a llover en CDMX? Así estará el clima

Luego de las fuertes lluvias que inundaron el sur de la Ciudad de México, se prevé que la onda tropical 29, así como el ingreso de humedad desde las costas ‘hagan de las suyas’ y provoquen lluvias.

Según el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Ciudad de México espera lluvias puntuales fuertes de 50 milímetros este lunes.

El pronóstico indica que durante la mañana habrá ambiente fresco, clima cálido en la tarde y las fuertes lluvias en la noche, con temperaturas mínimas de 13 a 15 y máximas de 22 a 24 grados.

Así queda el Hoy No Circula este regreso a clases

Si sales en auto, considera que el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México para estos vehículos: