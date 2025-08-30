Esto sabemos del caso de Giovanna, quien denunció a su madre por trata de personas; pide un cambio de juez

Esto sabemos sobre el caso de trata en contra de Giovanna 'R', una joven de CDMX.

Giovanna ‘R’ narró que fue víctima de trata de personas por parte de su madre cuando era niña, quien actualmente se encuentra presa por el caso; actualmente, en medio del juicio, la acusada podría ser liberada por un cambio en la medida cautelar.

La joven contó, en entrevista con MVS Radio, que recibía amenazas por parte de su madre. Fue por eso que la denunció.

Actualmente, el juicio se encuentra en curso; activistas por los derechos de las mujeres han convocado a una manifestación para mostrar su apoyo a Giovanna en la audiencia del lunes 1 de septiembre, ante la posibilidad de que la madre de la víctima pueda salir de prisión.

De acuerdo con la narración de Giovanna ‘R’, su madre la entregaba a un hombre que al principio le dijo que sería “como su padre” y que las ayudaría económicamente: “Desde ese momento empezaron los abusos por parte de José, me obligan a estar con él a cambio de dinero durante muchísimos años y muchísimas veces mi mamá se refería a él como mi pareja. Yo tenía 10 años, él tenía 50 años”, apuntó en la entrevista radiofónica.

“Yo a los 18 años me escapo de mi casa por esto (…) Pero constantemente recibía amenazas cada tanto tiempo, hasta que después de COVID empecé a recibir mensajes de ella amenazándome de que si no le daba una cantidad de dinero le iba a contar a mi actual esposo (…) que yo me prostituía”, puntualizó.

La madre de Giovanna fue detenida y se encuentra en prisión desde el 5 de septiembre de 2023 bajo el mecanismo de prisión preventiva justificada, debido a ser acusada de trata de personas y por representar un riesgo para la seguridad de la víctima.

El abogado Ulises Carmona, quien representa a Giovanna, explicó para MVS Radio que se presentó también una denuncia contra José ‘N’, quien sería la persona que abusó de la joven.

“También la persona agresora (fue denunciada), José, la investigación está abierta en contra de esta persona. Desafortunadamente, ella y su hermano eran niños, adolescentes, entonces no registran el apellido del agresor, no saben dónde vivía. No hemos podido aportar datos a la Fiscalía”, señaló.

¿En qué etapa está el juicio contra la madre de Giovanna ‘R’?

El abogado Ulises Carmona señaló que, pese a que hay pruebas del caso contra la madre de Giovanna ‘R’, la mujer ha acusado que sus hijos la acusan “por dinero”. Y consideró que el juez Eduardo Esquivel Jasso ha favorecido y apoyado a la imputada.

El juez sugirió a la defensa de la mujer acusada que revise la medida cautelar de prisión preventiva, por ello, en la audiencia del 5 de septiembre (que ahora ha sido movida al lunes 1 de septiembre), se espera que se revise esta medida y, con ello, podría ser liberada la acusada pese a las amenazas que Giovanna ha recibido por parte de ella.

El juez que lleva el caso se ha negado a recibir pruebas de la existencia de José, señaló Giovanna ‘R’.

Es por ello que la defensa de Giovanna ha solicitado una reasignación del juez.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó este sábado 30 de agosto que se encuentra al tanto del caso Giovanna y que dará seguimiento a la situación. “Estamos a la orden de todas las mujeres mexicanas”, afirmó en una breve historia de Instagram.