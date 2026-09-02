Un nuevo Hogwarts nos espera: Todo lo que revela el tráiler de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, serie de HBO

La nueva serie de Harry Potter se basa en el primer libro: La piedra filosofal. (Foto: WB/Press)

Hogwarts abre sus puertas de nuevo. Se presentó un nuevo tráiler de la serie de Harry Potter y la piedra filosofal, una adaptación televisiva que lleva nuevamente a la pantalla la historia del joven mago.

El adelanto permite conocer mucho más de la nueva versión del Mundo Mágico y muestra por primera vez algunas de las escenas más recordadas de la historia, desde la ceremonia del Sombrero Seleccionador hasta los primeros partidos de Quidditch que se narran en la novela de J.K. Rowling.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry, quien comparte pantalla con Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger, nuevos protagonistas que deben convencer a los fans de Harry Potter.

Los primeros vistazos a la serie de Harry Potter mostraron cómo luce el interior de Hogwarts. (Foto: WB/Press) (Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO)

¿Qué muestra el nuevo tráiler de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’?

El nuevo adelanto se concentra principalmente en el primer año en la escuela de magia. Uno de los momentos centrales es la ceremonia del Sombrero Seleccionador, donde el joven mago descubre que su destino está en Gryffindor. También aparecen Ron y Hermione.

El tráiler de la nueva serie de Harry Potter muestra diferentes escenarios de Hogwarts, entre ellos el Gran Comedor, los salones de clase y el invernadero de la profesora Sprout. La producción también presenta una nueva interpretación visual de los uniformes, los escudos de las casas y otros elementos.

El Quidditch tiene un papel importante en el avance. Harry aparece volando en su escoba y preparándose para participar en los partidos, también se pueden observar detalles de los uniformes y del diseño de las escobas.

El tráiler también adelanta el encuentro con el troll en las mazmorras, las primeras clases de magia y pociones y la presencia del profesor Severus Snape.

Entre estos nuevos detalles está la Capa de Invisibilidad, así como momentos relacionados con el Espejo de Oesed y otras escenas que los lectores reconocerán del primer libro.

Reparto de la nueva serie de ‘Harry Potter’

La nueva adaptación contará con un elenco encabezado por jóvenes actores que interpretarán a Harry, Ron y Hermione, además de reconocidas figuras británicas en los papeles de los profesores y adultos del Mundo Mágico.

El reparto está conformado por:

Dominic McLaughlin como Harry Potter.

como Harry Potter. Arabella Stanton como Hermione Granger.

como Hermione Granger. Alastair Stout como Ron Weasley.

como Ron Weasley. John Lithgow como Albus Dumbledore.

como Albus Dumbledore. Janet McTeer como Minerva McGonagall.

como Minerva McGonagall. Paapa Essiedu como Severus Snape.

como Severus Snape. Nick Frost como Rubeus Hagrid.

como Rubeus Hagrid. Rory Wilmot como Neville Longbottom.

como Neville Longbottom. Lox Pratt como Draco Malfoy.

como Draco Malfoy. Leo Earley como Seamus Finnigan.

como Seamus Finnigan. Elijah Oshin como Dean Thomas.

como Dean Thomas. Tristan Harland como Fred Weasley.

como Fred Weasley. Gabriel Harland como George Weasley.

como George Weasley. Ruari Spooner como Percy Weasley.

como Percy Weasley. Alessia Leoni como Parvati Patil.

como Parvati Patil. Sienna Moosah como Lavender Brown.

como Lavender Brown. Finn Stephens como Vincent Crabbe.

como Vincent Crabbe. William Nash como Gregory Goyle.

como Gregory Goyle. Warwick Davis como Filius Flitwick.

como Filius Flitwick. Sirine Saba como Pomona Sprout.

La serie de Harry Potter se estrena en Navidad. (Foto: WB/Press) (Photographed by Aidan Monaghan/H)

¿Cuándo se estrena y dónde ver la serie de ‘Harry Potter’?

La primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal se estrena el 25 de diciembre de 2026,.

La producción tiene ocho episodios lanzados en la plataforma de HBO Max.

La historia es una adaptación del primer libro de la saga y, de acuerdo con la propuesta de la producción, cada temporada estará dedicada a uno de los siete libros de J.K. Rowling. Así, esta nueva versión tendrá la oportunidad de detenerse en personajes, escenarios y momentos que tuvieron menos espacio en las películas originales.