Detienen a ‘El Primo’, jefe de plaza en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, tras caída del ‘Comandante Cromo’

Andrés “N”, alias “El Primo”, señalado como presunto jefe de plaza en Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, fue detenido en un operativo tras presuntamente haber asumido el control de la zona ante la caída de “Comandante Cromo”.

De acuerdo con información de las autoridades, la captura se logró como resultado de labores de inteligencia y una operación táctica en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.

Durante el despliegue se ejecutaron nueve cateos simultáneos con apoyo aéreo, que derivaron en el aseguramiento de armas y presuntas casas de seguridad, además de acciones para desarticular una red de extorsión bajo la modalidad de cobro “gota a gota”, que presuntamente afectaba a habitantes de la comunidad.

Las autoridades señalaron que el operativo representa un golpe a la estructura de la delincuencia organizada que operaba en el Istmo de Tehuantepec, donde se buscaba contener las actividades delictivas y evitar el incremento de la violencia.

¿Quién es ‘El Cromo’, acusado de homicidios y extorsión en el Istmo?

La detención de Iván ‘N’, alias El Cromo, en Guadalajara, Jalisco, puso nuevamente bajo la atención pública una estructura criminal a la que las autoridades atribuyen homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, tráfico de drogas y armas, así como una red de protección política y policial que durante años habría facilitado sus operaciones en el Istmo de Tehuantepec.

Identificado como uno de los principales dirigentes de Los Cromos, organización vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el detenido era considerado un objetivo prioritario de las autoridades federales y estatales, que ofrecían una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permitiera localizarlo.

‘El Cromo’ tiene 2 órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con 3 víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

Sin embargo, las investigaciones contra la organización que presuntamente dirigía abarcan otros episodios de violencia que han marcado a Juchitán de Zaragoza y municipios cercanos, entre ellos el asesinato de una niña de 4 años, una triple ejecución en Asunción Ixtaltepec y agresiones contra comerciantes que se negaban a pagar cuotas de extorsión.

Uno de los casos de mayor impacto ocurrió el 10 de noviembre de 2025, cuando fueron asesinados Carlos Eduardo N., de 19 años; Adelina L. P., de 21, y Karla V. S., de 25, durante un ataque armado en Juchitán.

Con información de Quadratín