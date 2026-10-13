¿Decorarás tu casa para Halloween? CFE te meterá un ‘sustote’ con el recibo de luz

El incremento de este año todavía se encuentra lejos de aquellos niveles. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro / CFE)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) meterá un susto a los hogares mexicanos que registran un elevado consumo de electricidad durante octubre, ya que la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) registró un incremento anual de 7.2 por ciento, su mayor alza para un mes de octubre desde 2022, según datos de la empresa eléctrica.

El cargo por energía consumida se ubicó en 7.131 pesos por kilowatt-hora (kWh) en Baja California Sur, seguido de 6.730 pesos en la región central, 6.544 pesos en Baja California, 6.305 pesos en el noroeste, 6.241 pesos en el sur y península, y 6.142 pesos en el norte y noreste del país.

Estos precios representaron incrementos anuales de entre 7.2 y 7.3 por ciento respecto a octubre de 2025, cuando las tarifas registraron aumentos cercanos al 6.7 por ciento.

¿Por qué el recibo asustará a los mexicanos este octubre?

Para encontrar un incremento mayor durante un mes de octubre, hay que remontarse a 2022, cuando los cargos por energía consumida se dispararon alrededor de 30.4 por ciento anual.

Sin embargo, el incremento de este año todavía se encuentra lejos de aquellos niveles, cuando el precio por kWh llegó a alcanzar los 7.880 pesos en Baja California Sur y 7.441 pesos en la región central.

Además, el cargo fijo de la tarifa DAC se ubicó en 145.79 pesos mensuales para todas las regiones del país, lo que representó un incremento anual de 3.1 por ciento respecto a los 141.42 pesos registrados en octubre del año pasado.

Usuarios de alto consumo de luz disminuyen

La tarifa DAC no cuenta con subsidios gubernamentales, ya que se aplica a los consumidores cuyo consumo promedio mensual de electricidad supera el límite establecido por la CFE para cada localidad.

Los últimos datos disponibles de la CFE revelan que entre 2019 y 2024, el número de usuarios clasificados como de alto consumo disminuyó en 87 por ciento, al pasar de 470 mil 280 usuarios en 2019 a tan solo 61 mil 550 número de clientes en 2024.

De esta forma, los clientes de alto consumo apenas representaron el 0.1 por ciento del total de usuarios a los que les brinda servicio la CFE, ya que el 89.1 por ciento está concentrado en usuarios domésticos de bajo consumo, seguido de usuarios comerciales (9.2 por ciento del total), sector industrial (0.9 por ciento), servicios (0.3) y sector agrícola (0.3).