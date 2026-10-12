¿Dónde está la casa viral de Chucky en la CDMX y cómo visitarla?

Estos son los detalles de la casa temática de Chucky, ubicada en la CDMX. (Foto: Captura Ig @imchristmas/go_rendon)

La temporada de Halloween ya tiene una de sus decoraciones más llamativas en la Ciudad de México. Una casa ubicada en la zona de Lindavista que ahora está inspirada en Chucky.

La vivienda se volvió viral en redes sociales por los detalles de su montaje, que incluye figuras del personaje, luces rojas y una escenografía inspirada en el muñeco diabólico. Además, es una alternativa para quienes buscan un plan relacionado con el terror.

En 2025, la casa estuvo decorada con temática de Pennywise, el payaso de It, obra literaria de Stephen King.

Así luce la casa viral de CDMX con temática de Chucky. (Foto: Captura Ig @imchristmas)

La casa viral de Chucky va a estar disponible hasta el 8 de noviembre. (Foto: Captura IG @go_rendon)

¿Dónde está la casa de Chucky en CDMX?

La Casa del Terror se encuentra en Quito número 864, esquina con avenida Lindavista, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Inclusive, la dirección es localizable en Google Maps como “La Casa viral”. El inmueble es una vivienda particular cuya familia propietaria cambia la temática de la fachada cada año en la temporada de Halloween.

Es importante considerar que no se trata de una casa embrujada con recorrido interior ni de una atracción con actores en vivo. La experiencia consiste en admirar la fachada decorada desde la banqueta y fotografiar sus elementos. La buena noticia es que es que por ver no se paga y tomarse fotos o visitarla es completamente gratuito.

¿Cómo llegar a la casa de Chucky en Lindavista?

Para llegar a la casa temática puedes utilizar transporte público o automóvil. Si viajas en Metro, una de las opciones es la estación Lindavista, de la Línea 6, desde donde puedes continuar hacia la calle Quito, aunque aproximadamente son 20 minutos de trayecto a pie.

También puedes considerar las estaciones Deportivo 18 de Marzo, que conecta las líneas 3 y 6 del Metro, o Riobamba, de la Línea 6 del Metrobús, para después completar el trayecto hacia el domicilio.

Si prefieres trasladarte en automóvil, introduce la dirección Quito 864, colonia Lindavista, Gustavo A. Madero, en tu aplicación de navegación para ubicar el punto exacto.

Debido a que la decoración se ha vuelto popular en redes sociales, es posible encontrar más visitantes en la zona, especialmente durante las tardes y noches de octubre.

En redes sociales se reportaron filas de aproximadamente dos horas solo para poder tomarte una foto y apreciar brevemente la decoración, por ello, se recomienda tener paciencia, no bloquear las entradas de las viviendas cercanas y mantener libre el paso peatonal.

Así luce la casa viral de CDMX con temática de Chucky. (Foto: Captura Ig @imchristmas)

¿Cómo es la casa de Chucky y qué hay para ver?

La decoración de Halloween 2026 transforma la fachada en una fábrica de juguetes inspirada en la historia de Chucky. La escenografía retoma elementos relacionados con los muñecos que aparecen en la franquicia, y recrea el ambiente industrial de la fábrica que destaca en la segunda película.

Entre los elementos que llaman la atención están un portón de gran tamaño con el rostro de Chucky, figuras del muñeco en distintas versiones, cajas de juguetes, cintas transportadoras y una iluminación roja que contribuye a la atmósfera de terror.

La instalación también cuenta con puntos que los visitantes utilizan como fondo para tomarse fotografías y grabar videos. La propuesta busca reproducir visualmente el universo de las películas de terror.