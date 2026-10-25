Eliminado de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show EN VIVO?

Hasta dos personajes quedan en riesgo de eliminación durante la tercera semana de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cortesía Televisa/Univision/ChatGPT)

La identidad de las celebridades detrás de los disfraces está en juego. Este domingo 25 de octubre, ¿Quién es la máscara? 2026 presenta su tercera gala, en la que seis nuevos personajes suben al escenario para conquistar a los investigadores y al público.

La octava temporada de ¿Quién es la máscara? continúa con sus presentaciones, pistas y apuestas, mientras los investigadores intentan descubrir qué famosos se esconden debajo de los elaborados disfraces.

La nueva gala promete más sorpresas con la llegada de personajes como Ana Conda, Atrapasueños, Caco Mixtle, Licua Checo, Roseta Palomares y Tiburcio, quienes tendrán su primera oportunidad de demostrar su talento ante el panel.

Yuri regresó como investigadora a '¿Quién es la máscara?' 2026. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora empieza ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY?

La tercera gala de ¿Quién es la máscara? 2026 se transmite este domingo 25 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Los seguidores del reality pueden ver la tercera gala a través de la televisión abierta o mediante una plataforma de streaming. Estas son las opciones para seguir las presentaciones y descubrir quiénes están detrás de los disfraces:

Televisión abierta: Las Estrellas.

Las Estrellas. Internet y streaming: ViX, mediante las opciones de acceso disponibles en la plataforma.

¿Quiénes son los personajes descubiertos de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Durante las primeras dos galas de la octava temporada, tres personajes perdieron sus máscaras y revelaron las identidades de las celebridades que se encontraban detrás de los disfraces:

Gárgola: detrás del personaje estaba el actor René Casados, quien participó en la primera emisión de la temporada.

detrás del personaje estaba el actor René Casados, quien participó en la primera emisión de la temporada. Beto Batazo: el luchador y actor Latin Lover era quien daba vida al personaje relacionado con el deporte y la cultura mexicana.

el luchador y actor Latin Lover era quien daba vida al personaje relacionado con el deporte y la cultura mexicana. Rito Cangurito: la actriz Verónica Montes se encontraba detrás del disfraz del pequeño marsupial aficionado a los videojuegos.

¿Qué personajes siguen en juego en ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

La producción anunció 18 personajes en ¿Quién es la máscara? La lista de participantes que continúan en la competencia está integrada por:

Alex Loro Ana Conda Atrapasueños Caco Mixtle Carmela Tarantela Dr. Kaboom El Paisa Fifí Ñera La Patrona Licua Checo Octavia Ventosa Patito Feo Roseta Palomares Slash Tiburcio

¿Qué es el botón de salvación de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Una de las novedades en la dinámica es el botón de salvación en ¿Quién es la máscara? una herramienta que permite a los investigadores rescatar a un personaje que está en riesgo de ser desenmascarado.

Si uno de los investigadores decide utilizarlo, puede evitar que el personaje elegido revele su identidad en ese momento, sin embargo, el beneficio tiene un límite: cada investigador puede presionar el botón una sola vez durante toda la temporada.

Juanpa Zurita ya utilizó el botón de salvación en '¿Quién es la máscara?' 2026. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

¿Quiénes son los investigadores de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El panel de investigadores de la octava temporada está integrado por cuatro figuras del entretenimiento: Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, quien tomó el lugar de Carlos Rivera.

Cada uno debe analizar las pistas que presentan los personajes, observar sus interpretaciones y formular teorías sobre las celebridades que se esconden detrás de los disfraces.

La conducción está a cargo de Omar Chaparro, mientras que Marisol González acompaña a los concursantes desde el backstage.