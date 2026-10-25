Eliminado 9 de ‘Exatlón México’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

Las atletas de 'Exatlón México' se preparan para enfrentarse en un Duelo por la eliminación. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los atletas de Exatlón México se enfrentan a un nuevo duelo por la eliminación, donde son las mujeres quienes se encuentran en riesgo debido a la rotación del reality show.

Durante la semana 9, hubo cambios en la lista de participantes luego de la eliminación de Exatlón México del pasado domingo, pues se sumó Alejandro Aguilar ‘El Doberman’ como refuerzo del Equipo Azul.

Además, los rojos sufrieron otra baja por lesión, pues Valeria Payén se fue a consecuencia de un problema muscular que presentó tan solo una semana de su llegada al reality show.

Valeria Payén se fue de 'Exatlón México' por una lesión luego de permanecer tan solo una semana en el reality. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora ver el duelo de eliminación en ‘Exatlón México’?

El programa donde se transmite el duelo de eliminación en Exatlón México comienza a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México este domingo 25 de octubre.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

La transmisión del reality show es a través del canal Azteca Uno en la TV abierta, aunque también tienes la opción de seguir los duelos en la página digital y la aplicación de TV Azteca, así como las redes sociales oficiales del programa.

A la lista se suma la plataforma Disney+ quien también emite el enfrentamiento donde conocemos a un nuevo eliminado de Exatlón México, aunque requiere de un pago para acceder al contenido.

¿Quién es el nuevo refuerzo en la semana 9 de ‘Exatlón México’ 2026?

Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, regresa a la nueva temporada de Exatlón México como refuerzo del Equipo Azul. Su primera participación fue en el 2025 cuando se integró gracias al Draft.

Aguilera se desempeñó como jugador de futbol americano, pero su verdadera disciplina deportiva la encontró en el boxeo, el cual practicó de manera profesional. Aunque, tampoco dejó de lado sus estudios pues es licenciado en Logística Internacional.

El Equipo Azul recupera la Villa 360 en ‘Exatlón México’

La Villa 360 finalmente fue conquistada por los azules, luego de que los atletas del Equipo Rojo en Exatlón México la mantuvieran por tres semanas consecutivas.

Este beneficio siempre es una ventaja de cara al Duelo de eliminación pues permite que sus ocupantes duerman bajo un techo y se recuperen físicamente de los enfrentamientos.

¿Qué atletas ganaron las medallas en la en ‘Exatlón México’?

Las medallas son un beneficio que se gana durante los enfrentamientos regulares, la cual otorga una vida extra en los Duelos de eliminación de Exatlón México.

Para la novena semana, la medalla femenil fue para : Paulette Gallardo, quien la ganó por segunda vez consecutiva. Alexis Vargas, campeón vigente de Exatlón México, se quedó la varonil.

Lista de atletas en ‘Exatlón México’ 2026

Ambos equipos tuvieron bajas y nuevos refuerzos desde el estreno de Exatlón México 2026 y así queda la lista de participantes en la semana 9.

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Equipo Azul