Eliminado 7 de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

'La Granja VIP' llegó a su séptima eliminación de la temporada 2026. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La séptima eliminación de La Granja VIP 2026 llega este domingo 25 de octubre, después de una semana marcada por las estrategias, los cambios en la tabla de nominados y una sanción que dejó a una de las participantes sin posibilidad de salvarse.

Cinco granjeros se encuentran en riesgo y dependen del apoyo del público para continuar en la competencia y uno de ellos tiene que abandonar el reality durante la gala dominical.

La polémica alrededor de Azalia es uno de los temas que marcaron los últimos días del programa, luego de que la producción anunciara una medida disciplinaria por un conflicto contra uno de los participantes de La Granja VIP.

Azalia Ojeda Díaz fue sancionada en 'La Granja VIP' por una agresión verbal. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ HOY?

La séptima gala de eliminación en La Granja VIP comienza este domingo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la transmisión se conocerá el nombre del participante que deberá abandonar la competencia después de recibir el menor respaldo del público.

La programación también contempla la pregala, a partir de las 19:35 horas, para quienes quieran seguir la cobertura antes de que comience la emisión principal.

¿Dónde ver EN VIVO ‘La Granja VIP’?

La gala puede seguirse gratis por televisión abierta a través de Azteca UNO. Quienes prefieran verla desde una computadora, tableta o celular también tienen alternativas digitales para no perderse el resultado de la eliminación.

Estas son las opciones disponibles para seguir la transmisión de La Granja VIP:

Televisión abierta: Azteca UNO.

Azteca UNO. Internet: transmisión oficial de TV Azteca.

transmisión oficial de TV Azteca. Aplicación: TV Azteca En Vivo, disponible para dispositivos móviles.

¿Quiénes fueron los nominados de ‘La Granja VIP’ este domingo 25 de octubre?

Las dinámicas de salvación y traición modificaron la lista de participantes en riesgo durante la semana. A estos movimientos se sumó la sanción impuesta a Azalia Ojeda, quien debe afrontar la decisión del público sin la posibilidad de ser salvada.

La tabla definitiva quedó integrada por cinco granjeros:

Azalia Ojeda

Rafael Mercadante

Manelyk González

Natalia Alcocer

Kunno

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ 2026 para salvar a tu favorito?

El público puede apoyar a sus participantes favoritos en La Granja VIP mediante el portal de votaciones del programa o desde la aplicación oficial de TV Azteca. Para participar, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de votaciones de ‘La Granja VIP’. Busca la fotografía del granjero al que deseas apoyar. Selecciona a tu favorito y distribuye los votos disponibles. Confirma tu participación en la plataforma.

La dinámica permite emitir 10 votos por usuario, que pueden concentrarse en un solo participante o repartirse entre varios nominados. También pueden habilitarse mecanismos para obtener votos adicionales, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

Las votaciones en La Granja VIP tienen horarios específicos de apertura y cierre. Durante la gala, Adal Ramones anunciará cuándo termina el periodo para votar.

¿Por qué sancionaron a Azalia Ojeda en ‘La Granja VIP’?

La producción de La Granja VIP anunció una sanción para Azalia Ojeda después de la polémica que protagonizó con Rafael Mercadante por un gesto ofensivo relacionado con las hijas del conductor.

El conflicto se hizo público durante las discusiones entre los participantes, cuando Rafa acusó a Azalia de haberle mostrado el dedo medio y dirigir el gesto hacia sus hijas.

Adal Ramones explicó que Azalia permanecería en la tabla de nominados hasta la gala dominical y que no tendría la posibilidad de ser salvada.

La medida se tomó porque la participante involucró a terceras personas ajenas al reality, en referencia a las hijas de Mercadante.

Manelyk González está nominada en 'La Granja VIP'. (Foto Cortesía TV Azteca) (JAIR RAMIREZ)

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Granja VIP’ 2026?

Antes de la séptima gala de eliminación, varios participantes ya habían abandonado la segunda temporada del reality. Estas son las salidas registradas hasta el momento, en orden: