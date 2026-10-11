Quinto eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala del reality show EN VIVO?

La eliminación en La Granja VIP’ es uno de los momentos decisivos de la semana dentro del reality show, pues uno de los granjeros debe abandonar la competencia después de estrategias y desafíos.

Seis participantes están en la lista de nominados de esta semana después de los movimientos que dejó la dinámica de la traición y la salvación.

El público también tiene un papel importante en esta etapa, pues puede votar en La Granja VIP por sus favoritos para ayudarlos a permanecer en el programa.

Adal Ramones es el conductor de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’?

Los participantes de La Granja VIP que se encuentran en riesgo de abandonar el reality durante la quinta gala de eliminación son: Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Pascal Nadaud, Rafael Mercadante, Mónica Escobedo y Kevyn ‘Bicolor’ Contreras.

Los nominados deberán esperar el resultado de las votaciones para saber quién recibe el respaldo suficiente del público.

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’?

La quinta gala de eliminación de La Granja VIP se transmite este domingo 11 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Antes de la emisión principal se lleva a cabo la pregala, a cargo de Malleza, en la que se recuperan algunos de los momentos más relevantes de la semana y se prepara el ambiente para conocer el desenlace de las nominaciones.

¿Dónde ver ‘La Granja VIP’ EN VIVO?

La gala para concer al siguiente eliminado de La Granja VIP puede verse gratis por televisión abierta a través de Azteca UNO.

También puedes consultar las opciones digitales disponibles en el sitio oficial de TV Azteca y en su aplicación, de acuerdo con la disponibilidad de la emisión.

Para quienes quieren seguir la convivencia 24/7 de La Granaja VIP, Disney+ es otra alternativa, ya que ofrece contenido relacionado con el reality y acceso a transmisiones anunciadas para la temporada mediante una suscripción de pago.

¿Cómo votar para salvar a un participante de ‘La Granja VIP’?

Los votos del público son importantes para definir el futuro de los nominados. Si quieres apoyar a tu granjero favorito, puedes ingresar al portal página oficial de TV Azteca y seguir estos pasos:

Entra al sitio de votaciones de La Granja VIP. Identifica al participante por el que quieres votar. Selecciona su nombre o imagen. Registra tus votos siguiendo las instrucciones de la plataforma.

Cada usuario dispone de 10 votos y puede obtener otros 10 al iniciar sesión dentro de la página. Es importante revisar los horarios durante la gala, ya que las votaciones pueden cerrar antes de que se anuncie el resultado, justo cuando Adal Ramones anuncie el cierre.

¿Qué participantes siguen en ‘La Granja VIP’ 2026?

La temporada 2 de La Granja VIP reúne a celebridades de la televisión, la música, las redes sociales y otros programas de competencia. Ellos son los granjeros que todavía se mantienen en competencia: