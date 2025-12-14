Ganador de ‘¿Quién es la máscara? 2025′: ¿Cuál es el premio para el primer lugar?

¿Cuál es el premio para el ganador de 'Quién es la máscara' 2025? Esto se lleva el primer lugar de la competencia. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

La final de ¿Quién es la máscara? solo puede tener un absoluto ganador, quien se lleva el premio del primer lugar a casa, pero, ¿cuál es su recompensa?

Solo cuatro personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 alcanzaron el décimo programa de la temporada para subir una vez más al escenario para convencer al público de que merecen el título de triunfador.

Para la final del reality show, los investigadores ya no tienen voto para designar al campeón del programa de TV, ahora todo depende del público.

Anahí volvió como una de las investigadoras de '¿Quién es la máscara? 2025'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

¿Dinero? ¿Un auto? El premio para el ganador de la temporada de ¿Quién es la máscara? fue el protagonista de diferentes rumores en el pasado.

Especialmente cuando Bárbara de Regil alcanzó la gloria del primer lugar con el personaje Puercospunk en la temporada 2023, cuando se mencionó de un premio alrededor de 11 millones de pesos.

Sin embargo, esto no es cierto, pues tanto la actriz de Rosario Tijeras como los organizadores del programa de TV desmintieron los señalamientos.

De acuerdo con la página de Las Estrellas, los concursantes únicamente compiten “por diversión y por el atractivo de portar espectaculares (botargas)”.

“Este proyecto está hecho para que la gente y la familia en su casa juegue en conjunto y no tanto darle un premio porque los que están participando, lo hacen por el interés de subirse a un escenario sin revelar su identidad”, declaró Ángel Fox, productor de ¿Quién es la máscara?

Esto fue respaldado por Bárbara de Regil quien bromeó con el millonario premio para el ganador del programa de TV, además como manera de homenaje recibió una pequeña estatua de su personaje.

'¿Quién es la máscara? 2025' tiene a 4 personajes finalistas. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

¿Quiénes son los finalistas de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Solo 4 de 18 personajes ‘sobrevivieron’ semana tras semana en la temporada 2025 de ¿Quién es la máscara?

Los últimos eliminados del programa de TV fueron Nocturna, quien interpretó la influencer Ari Gameplays, y Hieny Fer, disfraz utilizado por la actriz Oka Giner.

Los finalistas de la séptima edición del programa de TV son los siguientes:

Metaliebre: Amante de la música tropical como las cumbias y de la música regional mexicana.

y de la música regional mexicana. Tropi Coco: Se describió como un personaje con " La vibra y flow que deja con ganas de más, luces en la pista, brilla sin parar, en su show todos lo seguimos a su ritmo”.

La vibra y flow que deja con ganas de más, luces en la pista, brilla sin parar, en su show todos lo seguimos a su ritmo”. Carro-Ñero: " Carnal, él es leyenda del barrio, bien barrio, bien real, con su flow callejero y estilo de la cuadra no lo pueden parar “, fueron las palabras con las que se presentó.

Carnal, él es leyenda del barrio, bien barrio, bien real, con su flow callejero y estilo de la cuadra no lo pueden parar Maestro Bops: Las primeras pistas fueron que ama la música romántica y que la pista “brilla” con sus presentaciones.

¿Cómo se decide al ganador de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los personajes eliminados de ¿Quién es la máscara? 2025 se decidieron por una combinación entre las decisiones del jurado y los votos del público presentes en el foro.

En cambio, para la final de la séptima temporada, los seguidores del programa pueden votar por su favorito en el siguiente link https://www.lasestrellas.tv/reality/quien-es-la-mascara/vota

Cabe destacar que solo se habilita la votación durante la emisión del programa, el cual inicia a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.