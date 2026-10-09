Eduin Caz, de Grupo Firme, reclama cobros de 100 mil pesos de agua y 12 mil de luz: ‘No estoy entendiendo’

Eduin Caz aseguró que estuvo de gira por España y en la CDMX por lo que cuestionó el elevado costo tanto de luz como de agua. (Foto: Cuartoscuro)

A cualquiera se le saldrían los ojos de las órbitas al recibir semejantes cobros por los servicios de su casa. Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, expresó su sorpresa e inconformidad tras recibir recibos de luz y agua por un total de 112 mil pesos, especialmente porque su vivienda cuenta con paneles solares y aseguró que pasó buena parte del tiempo fuera de casa.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el intérprete de Ya supérame relató que primero recibió un cobro de agua por 100 mil pesos, cuyo origen todavía investiga. Aunque aclaró que está dispuesto a pagar si la cantidad es correcta, cuestionó las circunstancias de la facturación.

“Estoy sorprendido. Hace un par de días me quejé de que me habían llegado 100 mil pesos de agua. Estamos todavía investigando y si tengo que pagarlos, se van a pagar, ¿verdad? Eso no hay detalle. El problema no es el dinero, el problema son las acciones”, expresó.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Eduin Caz recibió posteriormente un recibo de electricidad por 12 mil pesos, pese a que su vivienda cuenta con paneles solares.

El vocalista de Grupo Firme también cuestionó el elevado cobro porque pasó parte del tiempo fuera de su domicilio debido a sus compromisos musicales.

“Hoy me llegó el recibo de la luz. Yo tengo tapizada mi casa de paneles solares. Acostumbrado me llegan 800, a lo mucho mil 200 pesos de luz, ¿no? 12 mil pesos me llegaron. Ni estaba, estaba en España, la pasé en CDMX, o sea, de gira”, relató.

Finalmente, el cantante manifestó su molestia por los cobros y cuestionó el destino de los recursos que se recaudan por los servicios públicos, aunque no presentó pruebas sobre las irregularidades que insinuó.

“No estoy entendiendo qué está pasando, pero ojalá el dinero lo usaran para arreglar el problema, pero lo peor del caso es que se lo van a robar otra vez. Qué tristeza”, concluyó.

¿Quién es Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

Eduin Oswaldo Parra Cazares, conocido artísticamente como Eduin Caz, es un cantante mexicano de 32 años, originario de Culiacán, Sinaloa. Aunque creció en Tijuana, Baja California, ciudad donde comenzó su trayectoria musical.

Antes de alcanzar la fama, el intérprete cantaba en el transporte público para obtener ingresos y participó en distintas agrupaciones. En 2014 fundó Grupo Firme, una banda de regional mexicano que consiguió reconocimiento internacional con canciones como Ya supérame, El tóxico, En tu perra vida y Cada quien.

Entre los principales logros de Grupo Firme destaca el Latin Grammy que ganó en 2021 por Nos Divertimos Logrando lo Imposible, reconocido como el mejor álbum de música de banda. Además, el 25 de septiembre de 2022 ofreció un concierto en el Zócalo de la CDMX, donde reunió a aproximadamente 280 mil personas.