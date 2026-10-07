¿Quién fue Martha Elena Martínez? Así la adoptó Paquita la del Barrio

Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio, murió a los 47 años unos meses después del primer aniversario luctuoso de la famosa cantante mexicana.

El Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, dio la noticia este miércoles, junto con sus condolencias para su familia y seres queridos.

De acuerdo con Paquito Torres, exrepresentante de la cantante, Martha falleció por un paro cardiorrespiratorio: “No sabía que tenía un problema cardiológico, hace unas semanas se fue a Perú con una de las nietas de Paquita la del Barrio, y en ese viaje estuvieron muy felices”, contó al programa Ventaneando.

Comunicado sobre la muerte de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio. (Foto: Captura)

¿Cómo adoptó Paquita la del Barrio a Martha Elena?

Martha Elena llegó a la vida de Paquita la del Barrio en una época sensible: su madre había muerto a causa de una fuerte enfermedad mientras la cantante estaba embarazada; a las pocas semanas, sus gemelos nacieron y fallecieron en pocas horas.

“Mi madre murió en el 77. Los niños se tragaron todo ese sufrimiento. Uno nació muy amarillo, yo creo por la bilis. Mi madre murió el 11 de diciembre; el 26 nacieron mis hijos y el 29 murieron los dos”, contó en El minuto que cambió mi destino.

En 1979 visitó su pueblo, Alto Lucero, en Veracruz, y fue cuando adoptó a Martha Elena, quien de hecho era hija de su hermano, pero la bebé estaba enferma y mal atendida, de acuerdo con la cantante.

“Encontré esa niña que estaba muy enfermita, hija de un hermano, se las pedí para traérmela. Tenía muchos granitos, estaba mal atendida, calentura, ya sabes. Entonces, le pedí a mi hermano a la niña y a mi cuñada. No querían, pero tanto decirles, aceptaron por dármela y me la traje. Tenía 5 meses. Inmediatamente vine aquí a (Ciudad de) México y la llevé con un doctor, me dio medicina y la sacó adelante”, contó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con la cantante de Rata de dos patas, en una ocasión llegó su hermano con su cuñada para querer llevarse de vuelta a su hija; sin embargo, Paquita aseguró que ya se había “acostumbrado” a la niña, además de que, sorpresivamente, ‘se parecía’ al esposo de la cantante.

“Yo ya me había acostumbrado con ella y mi marido también porque es increíble que la niña se parecía a mi marido, es increíble, de veras. Se murieron todos, pero Dios me mandó a esa niña. Mi marido estaba muy triste, le rogaba a mi hermano que no se la llevara, que se la dejara. La registramos a nuestro nombre y se quedó con nosotros”, contó.

Paquita la del Barrio murió en febrero de 2025 (Foto: Cuartoscuro). (Nación321/Cuartoscuro)

¿Quién fue Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio?

Martha Elena Martínez Viveros mantuvo una vida alejada de los reflectores, pese a su cercanía con una de las figuras más reconocidas de la música mexicana. Vivía en Veracruz y era madre de tres hijos: Aldo, Maricarmen y Martha Gabriela.

A diferencia de Paquita, Martha Elena no desarrolló una carrera en el espectáculo ni buscó protagonismo público. Sin embargo, durante los últimos años de trayectoria de la cantante estuvo presente en algunos de sus viajes y presentaciones.

De acuerdo con Paquito Torres, Martha Elena solía acompañarla durante esos recorridos y ayudaba a cuidarla. La convivencia también permitió que compartiera de cerca distintos momentos de la vida profesional de la intérprete.

Aunque su nombre apareció ocasionalmente relacionado con la cantante, Martha Elena conservó un perfil principalmente privado y centró su vida en su familia. En los últimos años mantuvo cercanía con otros integrantes de la familia tras la muerte de Paquita la del Barrio.

En 2024, Martha Elena fue incluida como legataria en el testamento de Paquita la del Barrio, documento otorgado por la cantante el 3 de agosto de ese año y posteriormente mencionado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.