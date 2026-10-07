¿De qué murió Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio? ‘De un momento a otro ya no estaba’

Martha Elena Martínez, murió a un año de que falleció la cantante Paquita la del Barrio. (Foto: ChatGPT/Cuartoscuro)

Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio, murió a los 47 años, y los primeros detalles sobre su fallecimiento fueron compartidos por Paquito, exrepresentante de la famosa.

Paquita la del Barrio adoptó a Martha Elena poco después de que la cantante sufriera la pérdida de sus dos gemelos en 1977.

Martha Elena (centro) murió, la noticia fue compartida este 7 de octubre. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Esto sabemos de la causa de muerte de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio

Paquito, exrepresentante de Paquita la del Barrio, concedió una entrevista para el programa Ventaneando, donde detalló que Martha Elena Martínez Viveros no había presentado ningún problema de salud hasta el momento de su fallecimiento.

De acuerdo con ‘Paquito’, Martha falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, pero no reveló más detalles al respecto.

“Ella estaba bien, de un momento a otro ya no estaba, a su edad tan corta (...) No sabía que tenía un problema cardiológico, hace unas semanas se fue a Perú con una de las nietas de Paquita la del Barrio, y en ese viaje estuvieron muy felices”, declaró.

Pati Chapoy agregó que el paro que sufrió Martha Elena fue fulminante, algo que le sorprendió por la edad que tenía.

La muerte de la hija de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ fue compartida a través de un comunicado del Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz, lugar donde se llevaran a cabo los servicios funerarios miércoles.

“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, se lee en el post.

Comunicado sobre la muerte de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio. (Foto: Captura)

¿Quién fue Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio perdió a sus dos gemelos en diciembre de 1977, y dos años después decidió adoptar a Martha Elena.

“Es mi hija, viene siendo mi sobrina. Fui a mi pueblo y encontré a esa niña que estaba muy enfermita, se las pedí a mi hermano y su mujer para traérmela. Estaba mal atendida, tenía 7 meses”, contó en una entrevista para El Minuto que Cambió mi destino en 2017.

En una ocasión, su hermano intentó llevársela, como respuesta, la famosa la registró a su nombre y dejó de insistir.

Martha Elena tuvo una vida privada y alejada de los escenarios. Ella vivía en Veracruz y era mamá de tres hijos: Aldo, Maricarmen y Martha Gabriela.

De acuerdo con Paquito, exrepresentante de la cantante, los “tiempos de Dios son perfectos”, pues si la muerte de Martha Elena hubiera ocurridos mientras Paquita la del Barrio vivía, no soportaba el dolor.

“La vino a hacer feliz y ahora que lo pienso, creo que este momento, si Paquita lo estuviera pasando, era lo mismo que la muerte. Es algo que no podemos creer, nos rehusábamos a pensarlo. Ahora solo queda rezar por ella”, relató en Ventaneando este miércoles.

¿Qué es un paro cardiorrespiratorio?

Un paro cardiorrespiratorio es una emergencia médica en la que el corazón deja de bombear sangre de manera repentina y la persona deja de respirar con normalidad.

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA), el paro cardíaco suele producirse por una alteración eléctrica del corazón que provoca una arritmia peligrosa, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. En estos casos, el corazón pierde su capacidad para bombear sangre de forma efectiva.

Entre las señales más evidentes se encuentran el colapso repentino, la pérdida del conocimiento, la ausencia de respiración normal o la presencia únicamente de jadeos y la falta de respuesta cuando se intenta despertar a la persona. Mayo Clinic señala que, aunque en algunas ocasiones pueden presentarse síntomas previos como dolor o molestia en el pecho, dificultad para respirar, debilidad o palpitaciones, el paro puede ocurrir sin previo aviso.

Es importante diferenciarlo de un ataque cardíaco (infarto). Este ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre hacia una parte del corazón. Sin embargo, un infarto puede desencadenar un paro cardíaco.