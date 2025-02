El origen de ‘Me estás oyendo, inútil’, frase de Paquita la del Barrio: ‘Ya sabía que me era infiel’

Paquita la del Barrio popularizó la frase ‘Me estás oyendo, inútil’ que se escuchaba en todos sus conciertos en los palenques y en los escenarios donde se presentaba la intérprete del tema ‘Rata de dos patas’.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años este 17 de febrero, informó la familia y su mánager ‘Paquito’ con un comunicado publicado en Instagram.

La intérprete de ‘me saludas a la tuya’ se casó en dos ocasiones y una de esas relaciones inspiró la icónica frase ‘Me estás oyendo, inútil’.

'Me estás oyendo, inútil' es la icónica frase de Paquita la del Barrio. (Foto: Captura X)

¿Cuál es la historia de la frase ‘Me estás oyendo, inútil’ de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio se casó con Alfonso Martínez, a quien conoció después de entrar a trabajar el restaurante La Fogata Norteña.

La cantante mexicana interpretaba sus canciones al lado de su hermana Viola en el establecimiento de comida en la Ciudad de México.

Paquita la del Barrio se dio cuenta de que su marido le era infiel porque en ocasiones no llegaba a trabajar al restaurante donde él era gerente y porque tampoco se presentaba en casa y cuando lo vio llegar al inmueble donde ella cantaba entonces lo vio y con “mucho coraje” le dedicó la frase ‘Me estás oyendo, inútil’.

“En una ocasión mi marido no había llegado, ya eran tres días, pero no le pregunté cuando regresó porque ya sabía que me era infiel, pero lo vi entrar al restaurante mientras yo cantaba y le dije ‘me estás oyendo, inútil’, lo dije sin pensarlo", reveló la intérprete de la canción ‘Rata de dos patas’ en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, su marido murió en 2001 y antes de morir ella lo perdonó porque ‘le daba lástima’.

“Él trabajaba conmigo, murió en 2001 de un problema de los riñones, pero lo perdoné antes de morir, el hombre este es tan bruto que al final me causó lástima Ya no me volví a enamorar, de ahí para acá ya no, ni tiempo me da”, contó la ‘Reina del pueblo’ a Gustavo Adolfo Infante.

Paquita la del Barrio tuvo problemas de salud por los que se alejó de los escenarios. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué le pasó a Paquita la del Barrio, cantante que murió a los 77 años?

Paquita la del Barrio estaba deprimida a consecuencia de los problemas de movilidad que padecía por afectaciones en la ciática, informó ‘Paquito’, mánager de la artista el pasado 16 de enero para el programa De Primera Mano.

La intérprete de la canción ‘Me saludas a la tuya’ padeció una trombosis pulmonar en 2023, otro problema que mermó su estado de salud.

Sin embargo, Paquita la del Barrio murió a consecuencia de un infarto mientras estaba en su casa en Veracruz junto con su hermana Viola, quien la acompañó en sus últimos momentos.