Hospitalizan de emergencia a Shakira en Perú, en plena gira: ‘Tuve que acudir a urgencias’

“¿Dónde estás, corazón?“... La cantante colombiana Shakira, quien se encuentra en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, está hospitalizada y pospuso el concierto previsto para este domingo en el Estadio Nacional de Lima, el primero en Perú.

La intérprete de ‘La bicicleta’ comenzó su esperada gira mundial el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro (Brasil), donde en 2014 cantó en la clausura de la Copa Mundial de Futbol en el estadio Maracaná.

La ganadora de 15 Latin Grammy y tres premios Grammy está en la primera fase de sus conciertos en Latinoamérica, la cual, después de su parada en Brasil, sigue por Perú, Colombia, Chile y Argentina; posteriormente inicia una segunda fase en Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá; además, hace unos días sumó República Dominicana a su tour.

La cantante colombiana Shakira comenzó su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' el 11 de febrero de 2025 en el Nilton Santos, en Río de Janeiro (Brasil). (Foto: EFE/ Andre Coelho).

¿Por qué hospitalizaron a Shakira?

De acuerdo por un comunicado publicado en Instagram, la compositora Shakira fue internada porque presentó malestares este sábado.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, dijo la cantante de 48 años en su mensaje.

De acuerdo con medios locales, Shakira llegó a una clínica de Lima en la madrugada tras presentar un aparente cuadro de gastritis.

La intérprete de ‘Dónde estás corazón’ y el tema ‘Monotonía’ lamentó posponer su concierto: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”.

La gira de Shakira contempla un segundo show en el Estadio Nacional de Perú este lunes 17 de febrero y luego continúa en su tierra, Barranquilla (Colombia) el 20 de este mes.

No es el único cambio en el tour, ya que este sábado también se anunció que su concierto del 23 de febrero en Medellín (Colombia) se movería al día siguiente por temas de logística.

Shakira viene a México en marzo de 2025. (Foto: EFE).

Shakira pospuso su concierto del 16 de febrero de 2025. (Foto: Instagram @shakira).

¿Cuándo son los conciertos de Shakira en México?

Shakira tiene agendados 11 shows en México, en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México; el primero es el 12 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey.

Su tour está inspirado en su reciente lanzamiento Las mujeres ya no lloran, el cual le hizo ganar el premio Grammy a mejor álbum pop latino e incluye 16 temas en el cual, de nuevo, le canta al amor y relata su proceso de desilusión y sanación tras una ruptura.

La setlist incluye temas como ‘La fuerte’, ‘Girls like me’, ‘Ahora estoy aquí’, ‘Pies descalzos’, ‘La tortura’, ‘Hips don’t lie’ y ‘Ojos así’.

Martes 12 de marzo – Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

– Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León Miércoles 13 de marzo – Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

– Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León Sábado 16 de marzo – Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

– Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco Domingo 17 de marzo – Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

– Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco Martes 19 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México Jueves 21 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México Sábado 23 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México Lunes 25 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México Miércoles 27 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México Jueves 28 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México Sábado 30 de marzo – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Con información de EFE.