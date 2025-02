¿Cómo está Daniel Bisogno tras entrar a terapia intensiva? ‘Empezó a ser alimentado por sonda’

El estado de salud de Daniel Bisogno continúa generando preocupación, ya que actualmente el amigo de Pedro Sola se encuentra hospitalizado y en el área de terapia intensiva, puesto que debe recibir hemodiálisis.

Esta información fue compartida por Álex Bisogno, el hermano del actor, quien brindó actualizaciones, luego de que se crearon una serie de rumores sobre la salud de Daniel Bisogno, los cuales apuntaban que el actor estaba muy grave.

Los conductores de 'Ventaneando' hablaron del estado de salud del conductor, tras ser internado en terapia intensiva, ¿cómo está? (Foto: Especial El Financiero)

Aunque el expresentador de Al Extremo, compartió que el conductor de Ventaneando sí está delicado y hospitalizado, desmintió muchas de las especulaciones y reveló que el amigo de Pati Chapoy tiene una bacteria, pero, ¿cómo ha evolucionado?

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

En la transmisión más reciente de Ventaneando, se dieron algunos detalles sobre el estado de salud de ‘El Muñe’, apodo de Daniel Bisogno, luego de que el conductor fue trasladado al área de terapia intensiva.

“(Daniel Bisogno) empezó a ser alimentado por sonda desde el día de ayer (jueves 13 de febrero)”, explicó Rosario Murrieta. La sonda se utiliza para proporcionar nutrición cuando una persona no puede comer ni beber por la boca de manera segura, de acuerdo con MedlinePlus.

A pesar de esta situación, la presentadora de televisión aseguró que el actor de Lagunilla, mi barrio, puesta en escena en donde Daniel trabajó junto a Maribel Guardia, logró tener una noche más tranquila en el hospital.

Daniel Bisogno sí está hospitalizado y se le colocó una sonda de alimentación. (Foto: Especial El Financiero)

“Pasó mejor noche, nos enteramos de que tiene menos ansiedad y que podría ser cambiado a una cama donde él pueda disfrutar de la vista, con ventana, para que esté mucho más animado y relajado”, dijeron.

Esto debido a que el presentador de televisión se encuentra consciente, de acuerdo con las recientes declaraciones de Álex Bisogno, quien comentó que incluso Daniel está al tanto de todos los rumores que hay sobre su estado de salud.

¿Qué tratamiento debe seguir Daniel Bisogno?

En su visita a Ventaneando, Álex explicó que desde el trasplante de hígado de Daniel Bisogno, han tenido que regresar de forma constante al hospital, debido a que son necesarias revisiones periódicas.

No obstante, en el último chequeo, a Daniel le hicieron el cambio de las prótesis en las vías biliares que le colocaron, lo que desató una fuerte infección provocada por una bacteria, la cual se encuentra en la sangre del actor.

“Entonces, empieza a tener episodios de fiebre, malestares, todo lo que se puedan imaginar, a tal grado que no pudo salir de esa hospitalización e iniciaron otra vez con un esquema de antibiótico muy fuerte”, dijo su hermano.

Durante la hemodiálisis se bombea la sangre a través de un filtro y posteriormente se regresa al organismo. (Foto: Especial El Financiero)

Este medicamento tuvo algunos efectos secundarios en el cuerpo del famoso, en especial en los riñones, órganos que se encargan de filtrar la sangre, así como eliminar los desechos del organismo y el exceso del agua a través de la orina, de acuerdo con los National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Ante este panorama, Daniel Bisogno comenzó a recibir hemodiálisis, es decir, un tratamiento especial en el que la sangre del cuerpo se bombea fuera del organismo y es pasada por un filtro que elimina los desechos, de acuerdo con Mayo Clinic.

Cuando la sangre está limpia, se devuelve al cuerpo, agrega el portal especializado en salud. Dado que este tratamiento requiere de observación médica, Bisogno fue trasladado al área de terapia intensiva.

A pesar de ello, según con el reporte más reciente de Ventaneando, por el momento, Daniel Bisogno se encuentra más tranquilo.