Shakira está hospitalizada en Perú: ¿Qué es un cuadro abdominal por el que la internaron?

Shakira está hospitalizada en Perú a consecuencia de un cuadro abdominal que la obligó a cancelar su presentación de este domingo, pero, ¿qué es este padecimiento y qué síntomas tiene?

Las mujeres ya no lloran tour es la gira de Shakira con el que visitó territorio peruano, país donde comenzó con los problemas de salud que la llevaron a ser internada en una clínica.

La intérprete de la canción ‘Monotonía’ compartió un comunicado este 16 de febrero donde ofreció una disculpa por posponer el show en el Estadio Nacional en Lima.

“Lamento informarles que anoche acudí a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento (...) Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con ustedes, espero mañana estar mejor y me den de alta cuanto antes para poder presentar este espectáculo”, finalizó la cantante colombiana.

¿Qué es un cuadro abdominal como el que presenta Shakira?

Shakira, compositora de ‘Antología’, está en el hospital a consecuencia de un cuadro abdominal que se presenta con un repentino y agudo dolor en la zona.

El padecimiento inicia con dolor intenso en el abdomen y se acompañan con otros síntomas como dolores en la zona del apéndice u obstrucciones, malestar generado por una obstrucción en el intestino y requiere de una evaluación médica urgente, informó la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría.

El cuadro abdominal o abdomen agudo se clasifica de la siguiente manera al depender de los signos con los que se identifica el origen del malestar:

Abdomen agudo inflamatorio: aparece por la pancreatitis, inflamación del apéndice o del aparato digestivo.

aparece por la pancreatitis, inflamación del apéndice o del aparato digestivo. Abdomen agudo obstructivo: Obstrucción intestinal a causa de hernias o tumores.

Obstrucción intestinal a causa de hernias o tumores. Abdomen agudo vascular: Puede deberse a un aneurisma o isquemia.

Puede deberse a un aneurisma o isquemia. Abdomen agudo traumático: Aparece tras lesiones internas o externas en la zona abdominal. .

Aparece tras lesiones internas o externas en la zona abdominal. . Abdomen agudo ginecológico: Inflamación de la pelvis o torsión ovárica.

¿Cuáles son los síntomas del cuadro abdominal?

Los síntomas con los que se presenta un cuadro abdominal son diferentes en cada caso, pero los más comunes son los siguientes basados en lo publicado por el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra-

Dolor abdominal

Sensibilidad abdominal

Rigidez en la pared abdominal

Distensión abdominal (inflamación y endurecimiento)

Náuseas

Vómitos

Fiebre

Para detectar este problema de salud se requiere de una exploración física y de la toma de distintos análisis clínicos como ecografías y tomografías.

