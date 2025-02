Muerte de Paquita la del Barrio: ¿Qué enfermedades tuvo la cantante de rancheras?

A tres semanas de cancelar un concierto en el Auditorio Nacional por problemas de salud, la cantante de música ranchera Paquita la del Barrio murió a los 77 años este lunes 17 de febrero.

El fallecimiento de Francisca Viveros Barradas ocurrió en su casa en Veracruz, según confirmaron familiares a través de una publicación en los perfiles oficiales de la cantante en Redes Sociales.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, indicaron.

La muerte de Paquita la del Barrio, también conocida por su canción de ‘Cheque en blanco’ ocurrió luego de que la cantante sufrió varios problemas de salud que la alejaron de los escenarios y que incluso le impedían caminar y la sumieron en episodios de depresión.

Paquita, la del Barrio La familia de Paquita la del Barrio confirmó el fallecimiento a través de redes sociales. (Foto: @paquitaoficialb).

¿Qué fue lo que le pasó a Paquita la del Barrio?

El representante de Paquita la del Barrio, Francisco Torres, explicó que la muerte de la cantante lo tomó por sorpresa, luego de que habían hablado apenas hace unos días e incluso dijeron que estaba lista para un concierto en el Auditorio Nacional.

A través de una entrevista con el programa Sale el sol, ‘Paquito’ contó cómo fueron los últimos días de Paquita la del Barrio: “Ella es una mujer que no le gustaba hablar nunca de la muerte, nunca le gustaba hablar de la muerte... incluso cuando en camerino tenía una distinción de ponerme flor, ella decía, ‘No, me pongan flores que siento que me voy a morir’”.

¿Cuáles fueron las enfermedades de Paquita la del Barrio?

La intérprete de ‘Me saludas a la tuya’ canceló un concierto en el Auditorio Nacional que tenía programado para el 26 de enero pasado.

Entre bromas, como era su costumbre, Paquita la del Barrio explicó que el concierto del Auditorio Nacional con la Sonora Santanera no se podría realizar debido a un problema en sus piernas, por lo que dijo “tendrán que esperarme” sin saber que no pisaría de nuevo el escenario de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

“Queridos amigos de (Ciudad de) México, no voy a poder estar con ustedes porque tuve otras cosas, no es cierto. Estuve un poco enferma de mis piernas y ni modo, tendrán que esperarme”, dijo la cantante de 77 años.

‘Paquito’ Torres, manager de Paquita la del Barrio, explicó que había hablado con la cantante de ‘Rata de dos patas’ sobre los motivos para suspender el concierto. De acuerdo con el señor, Paquita la del Barrio le explicó que su salud estaba “de la cintura para abajo mal, de la cintura para arriba y mi voz, bien”,

El problema de salud de Paquita la del Barrio con sus piernas la aquejó durante los últimos años. Su movilidad se redujo considerablemente y, desde hace cuatro años, utilizaba silla de ruedas para trasladarse.

¿Paquita la del Barrio tuvo cáncer o diabetes? Esto sabemos

Las visitas continúas al hospital crearon falsos rumores sobre la salud de Paquita la del Barrio. Para aclarar la situación su manager detalló que la cantante no padecía ni cáncer ni diabetes.

“Es muy importante recalcar que Paquita (la del Barrio) ni diabética, ni cáncer, ni algo en un hígado (…) ella no tiene ninguna enfermedad degenerativa y, a pesar de su sobrepeso no tiene ninguna de estas enfermedades”, explicó

Previamente, en 2015 Paquita la del Barrio fue hospitalizada de emergencia por una úlcera gástrica, por lo que recurrió a un tratamiento con oxigenación.

Años más tarde, en 2019, volvió a ingresar al hospital. Esa vez estuvo en terapia intensiva debido a una trombosis pulmonar y neumonía.

Desde finales de 2024 y a inicios de este año, Paquita la del Barrio sufrió depresión. Ese padecimiento se debió principalmente a otros problemas de salud.

En meses recientes, la cantante usaba oxígeno debido a problemas en los pulmones derivados de respirar humo en los lugares donde se presenta.

“Se deprime mucho, especialmente está deprimida porque le cuesta mucho caminar por el dolor de la ciática, también tiene problemas para sostenerse de pie. Acude a rehabilitación porque desgraciadamente el tiempo no perdona”, explicó Paquito, representante de la cantante.

De manera adicional, a finales de noviembre de 2023, Paquita la del Barrio fue ingresada al hospital como parte de un procedimiento ocular.