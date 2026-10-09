Con langosta, caviar y carne wagyu: Así fue el menú de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños en compañía de su hermano Leonardo Aguilar y su esposo Christian Nodal. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/imagen generada con IA Gemini).

Una carta con aperitivos como caviar, hamburguesas de carne premium y papas fritas con parmesano y trufa podría parecer sacada de un restaurante de lujo. Sin embargo, se trata del menú que la cantante Ángela Aguilar ofreció durante su fiesta de cumpleaños.

La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ cumplió 23 años y organizó una reunión con amigos y seres queridos para celebrar. Entre los asistentes estuvieron su hermano, Leonardo Aguilar, y su esposo, Christian Nodal.

La fiesta tuvo una decoración en rosa mexicano, tonalidad presente en distintos detalles del evento. También hubo un espectáculo de fuegos artificiales, aunque uno de los aspectos que más llamó la atención fue la propuesta gastronómica.

¿Cuál fue el menú de la fiesta de Ángela Aguilar?

Leonardo Aguilar compartió en sus redes sociales la carta de la fiesta de cumpleaños número 23 de su hermana. El menú reunió nueve propuestas gastronómicas con ingredientes que incluyeron productos del mar, carne, guarniciones y postres.

Entre las preparaciones con productos del mar destacaron los lobster rolls, servidos en pan brioche con langosta, mantequilla, mayonesa, limón, cebollín y apio. También se ofreció una barra de caviar acompañada de cebollín, papas cambray y papas fritas crujientes, opciones para combinar con este ingrediente.

La propuesta incluyó otras dos preparaciones de inspiración asiática: arroz crujiente con atún picante, aguacate, jalapeño, sriracha, kosho y ajonjolí, así como yellowtail jalapeño, un platillo elaborado con hamachi, ponzu, yuzu, limón, cilantro y ajonjolí.

Angela Aguilar ofreció un menú con platillos hechos con ingredientes premium. (Foto: Captura del pantalla)

Para quienes preferían la carne, el menú contempló pequeñas hamburguesas de wagyu en pan brioche, con queso americano, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa especial. La selección también incorporó opciones más familiares, como nuggets de pollo crujiente acompañados de cuatro aderezos: ranch, mostaza con miel, cátsup y mayonesa picante.

Las guarniciones incluyeron papas a la francesa con parmesano y trufa, además de ensalada César con lechuga romana, aderezo del mismo nombre y queso parmesano.

La parte dulce estuvo a cargo de una barra de postres (desserts bar) con distintas opciones para cerrar el menú. Sin embargo, la carta compartida no especificó cuáles eran las preparaciones disponibles.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar celebró sus 23 años con una fiesta familiar en Zacatecas, donde el rosa fue el hilo conductor de la decoración. La reunión tuvo lugar el 8 de octubre y algunos momentos quedaron registrados en las redes sociales de su hermano, Leonardo Aguilar.

De acuerdo con la revista ¡HOLA!, el festejo se realizó en el rancho de la familia Aguilar. El espacio fue acondicionado para la ocasión con luces y adornos en diferentes tonalidades de rosa, además de vajilla personalizada. Entre los detalles destacó la iluminación con las iniciales “AA” y la leyenda 23 Birthday.

Leonardo compartió imágenes de la velada, en las que mostró a integrantes de la familia reunidos durante la cena. Las publicaciones también dejaron ver parte del espectáculo de fuegos artificiales, con luces doradas y rosadas que iluminaron el cielo.

Antes de la celebración, el cantante Pepe Aguilar felicitó a su hija mediante una publicación en redes sociales. En ella expresó el orgullo que siente al verla crecer y compartir con ella estos 23 años.

“Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír”, escribió junto a una fotografía de ambos cuando la cantante aún era una niña.