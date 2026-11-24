Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia en México desde 2021, cuando iniciaron las investigaciones en su contra. (Foto: Cuartoscuro)

¿Inés Gómez Mont libró la cárcel? A tres semanas de la detención de la exconductora de Ventaneando en Florida, Estados Unidos, la pareja de Víctor Álvarez Puga ya no aparece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de noviembre por agentes del ICE y se encontraba bajo arresto en el Broward Transitional Center. Poco después de su aprehensión, la Fiscalía General de la República (FGR) recordó que la amiga de Galilea Montijo es investigada en México.

Gómez Mont cuenta con órdenes de aprehensión por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita desde finales de 2021. Incluso, la Interpol llegó a emitir una ficha roja para localizarla; no obstante, esta le fue retirada en septiembre de este año.

¿Qué sabemos sobre la presunta liberación de Inés Gómez Mont?

Luego de su arresto por agentes del ICE debido a irregularidades migratorias, Inés Gómez Mont fue trasladada al Broward Transitional Center, un complejo que alberga a inmigrantes detenidos por el ICE y que cuenta con actividades recreativas y laborales, además de servicios de asesoramiento legal y psicológico.

La excolaboradora de Pati Chapoy, periodista de espectáculos, permaneció cerca de tres semanas en este centro de detención; sin embargo, al consultar los registros del ICE, Gómez Mont ya no aparece bajo custodia de la institución.

Inés Gómez Mont ya no aparece en los registros de detención del ICE. (Foto: Captura de pantalla)

“Su búsqueda ha devuelto cero (0) registros coincidentes”, indica la página oficial del ICE, sin dar más detalles sobre el paradero de Inés Gómez Mont o su situación legal.

El diario El País, por otra parte, reporta que Inés Gómez Mont fue puesta en libertad luego de pagar una fianza. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han compartido información sobre el nuevo estatus de la conductora de televisión.

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