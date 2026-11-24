En este año se conmemoran los 10 años del Brexit, la célebre, compleja y muy revuelta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una década que ha permitido a los analistas y economistas hacer un balance de los resultados de aquel desprendimiento.

En los hechos, la libra esterlina se devaluó, los mercados bursátiles y de inversión retiraron su peso y su mira en Londres como capital financiera de Europa. El Reino Unido perdió productividad frente al continente y dejó de ser, aún más, la potencia económica que algún día representó.

El viejo imperio —escribimos en aquellos años— perdió los últimos brillos a que la Segunda Guerra Mundial lo había relegado. Con el Brexit, ese brillo desapareció por completo, y trajo una honda crisis política de inestabilidad, pérdida de rumbo y de brújula, pertenencia y sentido de identidad. ¿Somos europeos —se han preguntado los británicos la última década— o no?

Una pregunta difícil de responder por la acentuada división interna con el fortalecimiento del nacionalismo. Los escoceses afirman que son y que quieren seguir siendo europeos.

Los galeses y los irlandeses del norte también han manifestado su inclinación europeísta, pero no ha sido el caso de la vieja Inglaterra, confrontada y dividida.

En esta década, ocho primeros ministros han ocupado el no. 10 de Downing Street. Gobierno todos, con alguna simbólica excepción, que no han alcanzado los dos años de duración y ejercicio. Inestabilidad política efervescente ante la incapacidad de resolver el problema central: ¿volver o no volver?

Cada jefe de gobierno ha intentado abordarlo desde distintas posiciones: acuerdos especiales, tratos preferenciales, olvidar por completo el debate ciudadano por las heridas y la confrontación que provoca, diálogo privilegiado, etcétera. El recién llegado Andy Burnham, exalcalde de Manchester, aporta la energía del novato al reunirse con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, y con Antonio Costa, presidente del Consejo.

Burnham quiere un reacercamiento, explorar el regreso formal, reingresar como socio de pleno derecho a la Unión Europea. Abre por completo el juego del regreso, siendo un tema recurrente para los laboristas en la última década. Fue precisamente Starmer, el anterior jefe de gobierno, quien propuso con toda claridad la necesidad de una reconstrucción en la relación.

Toca ahora al joven laborista Burnham, a quien sus antecesores y fracasados colegas David Cameron y Theresa May le aconsejan no entregar su capital político en la batalla del regreso. Es enormemente desgastante e inútil como elemento de consenso al interior del Reino Unido.

Pero además hay nuevos jugadores: los nacionalistas y el radical Nigel Farage, antibruselas y antieuropeísta, que ha construido su partido y logrado un asiento en Westminster, con el incendiario discurso del “nosotros solos podemos” sin la vieja carga burocrática de Europa. En los hechos no representa más del 8 o 10 por ciento del electorado, pero hay quienes lo apoyan.

Una vez más, el Reino Unido se acerca al filosófico tema de regresar a la Unión o no, con las consecuencias —devastadoras para gobiernos anteriores— que esto pueda traer. Burnham parece dispuesto a dar la batalla, con el apoyo de los laboristas y los demócratas liberales.

Veremos si se abre verdaderamente el debate al interior del país, pero desde Europa las cosas se ven distintas. España sostendrá elecciones en unos días más, con la tensión en un hilo de si el PSOE perderá fuerza y volverá la derecha a un gobierno federal español.

Francia enfrentará elecciones en marzo-abril (primera y segunda vuelta) con la señora Le Pen a la cabeza de las encuestas y su decidida vocación antieuropea. Y luego vendrán Alemania, Dinamarca y otros procesos electorales en el viejo continente, que dejan por lo menos un cuestionamiento respecto al futuro de la Unión.

Todo esto sin mencionar lo que pasa en Europa del Este, la guerra Rusia-Ucrania y los continuos embates de Putin por desestabilizar la región. En los siguientes dos años, Europa y su Unión enfrentarán graves desafíos de subsistencia en la conformación actual y en los estatutos de su integración.

Así que parece el peor momento para el Reino Unido y para que Burnham empeñe el futuro —largo o corto— de su nuevo gobierno en el regreso. Muchas crisis internas, nacionales, partidos radicales y posturas extremas enfrentarán sus acalorados debates en las urnas. De lo que ahí surja, dependerá el futuro de la Unión Europea.