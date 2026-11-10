¿Quién le ganó a Trump?

Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos de hace una semana arrojan una serie de datos, números, preferencias generacionales y étnicas que provocan un obligado análisis de la barredora demócrata sobre Donald Trump.

Y ojo, porque sí es Trump el presidente, el vocero y dueño de los republicanos —por definirse ahora por cuánto tiempo más—, pero en el fondo, Trump es sólo el símbolo visible del conservadurismo estridente americano.

Hoy que sabemos cómo votaron las minorías, cómo perdió de forma aplastante el voto hispano que lo había llevado de regreso a la Casa Blanca para un segundo periodo, se pueden deducir una serie de tendencias al interior del complejo escenario americano. Y es complejo porque es extremadamente diverso. Según la Oficina del Censo, existen hoy 330 millones de ciudadanos en la Unión Americana, con una diversidad étnica y racial que no define, pero sí ayuda a comprender su voto y su voz a través de las urnas. Le comparto algunas cifras: en total la población votó 56% demócratas versus 43% republicanos; mujeres 61% - 38% (apabullante dominancia demócrata); hombres 51% - 48%; hispanos 61% - 29% (por si alguien tenía duda); afroamericanos 91% - 8%; blancos 51% - 48%; jóvenes (18-29 años) 70% - 30% y todavía (35-65 años) 53% - 47%.

A partir de esta fotografía exclusivamente estadística, se alcanzan a percibir pulsiones sociales, siempre cambiantes y con frecuencia volátiles. Aunque el grupo étnico y sociocultural entendido o identificado como blancos es otro mosaico, porque si bien es mayoritario en la composición demográfica del país, está profundamente mezclado.

Los blancos tienden a ser una minoría —en opinión de algunos lo son ya— si se les compara con todas las minorías integradas (afroamericanos, hispanos-latinos, asiáticos y grupos interraciales); por ello la fiereza del conservadurismo anglosajón y religioso que se rehúsa a perder el control de su país.

Lo que vimos el martes pasado es el inicio de un gran movimiento de minorías tomando posición de liderazgo en los EU. Legisladores musulmanes —impensable hace muy pocos años—, asiáticos, palestinos e hispanos en números sustanciales. La victoria de las mujeres a la posición de gobernadoras estatales es otra señal de cambio étnico, generacional, pero también de género.

Se acaba la política americana dominada por hombres blancos o mujeres que encajaban en ese perfil, como Nancy Pelosi o como Diane Feinstein por décadas. Aparecen nuevas figuras, liderazgos, empoderamientos comunitarios a partir de la vivencia como minorías.

Los notables casos de Gina Hinojosa en Texas o de Javier Becerra en California son expresiones puntuales de esa profunda transformación silenciosa, soterrada, en barrios y suburbios. Pero lo mismo sucede con personajes afroamericanos cobrando relevancia y posiciones de mando en Georgia (Keisha Lance Bottoms, futura gobernadora), en Nuevo México (Deb Haaland, primera mujer nativa americana en llegar a la gubernatura), en el muy católico y tradicional Massachusetts con Maura Healy (reelecta como gobernadora, la primera abiertamente lesbiana en la historia americana).

La jornada electoral del martes pasado y sus resultados arrojan un mosaico plural y diverso en la Unión Americana, multiétnico, multilingüista, multireligioso y, más aún, multipreferencias.

Los Estados Unidos de Trump y el arraigado —me atrevería a decir desesperado— conservadurismo WASP (White Anglosaxon Protestant) están heridos de muerte con las pasadas elecciones.

Una nueva “America” (en el concepto estadounidense) emerge como un mosaico de representantes multicolor y policultural. Pareciera que el mensaje subyace en la preferencia del voto: queremos otro país, no el de ICE, no el de los corruptos que rodean al presidente, no el de los supericos y los centros de datos.

Hay muchas lecturas que están empezando a cobrar relevancia ante la profundidad, la extensión y la contundencia del resultado. Estados como Kansas, que eligieron por primera vez en 94 años un senador demócrata.

Los votantes han hablado y rechazan a un país de una minoría controladora, rica, poderosa y persecutoria a los distintos y los diferentes. El rechazo al “otro” que vigorizó el movimiento conservador en los últimos años parece haber recibido algo más fuerte que un simple revés.

Estados Unidos es hoy un país en busca de su sentido histórico, profundamente transformado por las continuas corrientes migratorias por los últimos 150 años.

Son otros, son plurales, pretenden ser liberales en el sentido de la libertad y la apertura religiosa, convicciones como el aborto y la libertad a ejercerlo, y la prioridad de atender y cuidar de los menos favorecidos.

Otro país se construirá a partir de ahora. Veremos por cuánto tiempo antes de otro viraje hacia la derecha.