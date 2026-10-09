Las bromas pesadas que recibió Erik Rubín cuando llegó a Timbiriche: ‘Con el Benito me agarré a los golpes’

Erik Ibarra ingresó a Timbiriche una después de que se conformara la agrupación. (Foto: Cuartoscuro)

Erik Rubín no tuvo una bienvenida sencilla cuando ingresó a la banda Timbiriche. El cantante relató que sus compañeros le hicieron bromas tan pesadas que incluso terminó en una pelea a golpes con Benny Ibarra.

Entre las travesuras que sufrió estuvo una ocasión en la que lo dejaron completamente desnudo afuera de una habitación de hotel y otra en la que Paulina Rubio arrojó su ropa al excusado. El intérprete reconoció que también decidió vengarse de algunas de estas bromas.

Durante una entrevista en el programa Netas Divinas, en 2021, Rubín recordó los episodios que marcaron sus primeros años en la agrupación y explicó que su incorporación no fue bien recibida por los integrantes originales, quienes lo consideraban una especie de castigo impuesto por los responsables de crear Timbiriche.

¿Qué bromas pesadas sufrió Erik Rubín dentro de Timbiriche?

Una de las experiencias más incómodas que recordó Erik Rubín ocurrió durante su primera gira con Timbiriche por Los Ángeles, Estados Unidos, cuando sus compañeros lo retaron a salir desnudo de una habitación del hotel y caminar hasta una máquina expendedora de refrescos.

El cantante explicó que aceptó el desafío porque deseaba integrarse al grupo y ganarse la confianza de los demás integrantes.

“En Los Ángeles, primera gira, a ver quién va de aquí a la maquinita de refrescos encuerado y regresa. Y entonces, pues yo por pertenecer, decía: ‘Claro, claro, yo, yo, yo’. Y pues literal, así encuerado, corriendo y de regreso, pues me cerraron la puerta”, comentó.

La situación se volvió todavía más incómoda cuando, mientras esperaba desnudo frente al elevador del hotel a que sus compañeros le abrieran la puerta de la habitación, el ascensor se abrió y una familia lo encontró sin ropa en el pasillo.

Las integrantes de Timbiriche también le hacían bromas pesadas a Erik Rubín. El cantante recordó que, en una ocasión, Paulina Rubio arrojó su ropa al excusado, aunque en ese momento desconocía quién había sido responsable de la travesura.

Tiempo después, la propia Paulina le confesó lo ocurrido. Aunque Rubín aseguró que también se vengó de algunas de las bromas, prefirió no revelar los detalles de sus represalias.

A pesar de las bromas en sus primeros años con Timbiriche, Erik Rubín y Benny Ibarra terminaron siendo compadres (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo terminó Erik Rubín a golpes con Benny Ibarra?

Las bromas pesadas provocaron que Erik Rubín decidiera responder de la misma manera a sus compañeros de Timbiriche. Una de sus venganzas consistió en encerrarlos durante aproximadamente una hora, una travesura que terminó por desencadenar un enfrentamiento con Benny Ibarra.

“No, pues con el Benito me agarré a los cates. O sea, pero literal a los cates, porque ellos me hacían bromas muy pesadas”, explicó durante la conversación.

El cantante recordó que, cuando finalmente abrió la puerta, Benny estaba muy molesto por lo sucedido y le lanzó un golpe. Rubín aseguró que logró detenerlo mediante una llave de lucha.

“Y cuando salió, pues Benny estaba muy molesto. Y entonces sí me soltó, yo nada más le hice una quebradora ahí [...] ¡Tranquilo, tranquilo, aliviénate!”, recordó.

A pesar de aquella pelea, la relación entre Erik Rubín y Benny Ibarra cambió con el paso de los años. Ambos desarrollaron una amistad que trascendió su participación en Timbiriche y terminaron por convertirse en compadres.

Erik Rubín aseguró que entró a Timbiriche como una advertencia para los integrantes y sus padres que amenazaban cons salir (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo llegó Erik Rubín a Timbiriche y por qué lo rechazaron?

La historia de Erik Rubín con Timbiriche comenzó en 1983, cuando tenía 12 años. Antes de incorporarse a la agrupación, vivía en Puebla y preparaba su lanzamiento como solista con canciones compuestas por su tía, Amparo Rubín.

Durante la entrevista en Netas Divinas, el cantante explicó que ya tenía varios temas grabados y estaba cerca de firmar un contrato con una disquera. Sin embargo, durante una visita a Televisa conoció a Martha Zavaleta, conocida como ‘La Gordita’ Galindo, quien participó en su incorporación al grupo junto con el productor Víctor Hugo O’Farrill.

De acuerdo con su relato, su llegada a Timbiriche tuvo un propósito distinto al de simplemente sumar una nueva voz. Los responsables de la agrupación enfrentaban desacuerdos con algunos padres de los integrantes, quienes amenazaban con retirar a sus hijos del proyecto.

Rubín explicó que, según la versión que le contó ‘La Gordita’ Galindo, su incorporación buscaba demostrar que ninguno de los integrantes era indispensable. Por ello, cuando los demás regresaron de vacaciones, descubrieron que tenían un nuevo compañero.

“Llegó el nuevo, llegó el castigo, ¿no? Para que vieran que nadie era indispensable en el grupo”, señaló.

Ahora, con motivo del estreno de la serie Timbiriche, Erik Rubín se sumó a los integrantes que rechazaron el uso no autorizado de su imagen en la producción mediante un comunicado difundido el 6 de octubre de 2026.

El documento también fue firmado por Benny Ibarra, Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening y Mariana Garza, quienes se deslindaron de la serie y señalaron que no participaron en su desarrollo ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.