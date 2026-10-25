Las tres ‘boletas’ que marcaron la renuncia de Taddei: ¿Qué polémicas rodean a la presidenta del INE?

Luego de días de señalamientos y polémicas, Guadalupe Taddei informó que renunciará a su cargo como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y que la Cámara de Diputados recibirá el documento este lunes 26 de octubre.

La funcionaria admitió que está rodeada de polémicas; sin embargo, aseguró que se trata de “trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”.

Por ello, llamó a no sacar conclusiones y analizar cada caso por el que la señalan, y su renuncia es con el objetivo de proteger al INE de cara a las elecciones 2027 y “permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional”.

¿Cuáles son las tres polémicas que rodean a Guadalupe Taddei?

Estas son las tres principales polémicas de Guadalupe Taddei y por las que renunció como consejera presidenta del INE:

Viaje de su hijo con José Alfredo Hernández Casillas

Una de las polémicas de Guadalupe Taddei está relacionada con su círculo familiar, presuntamente ligado con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf y proveedor del INE.

El contratista suma al menos 240 millones de pesos en licitaciones, y en grabaciones recientes se le observa de viaje en Francia con Jorge Francisco Pineda Taddei, hijo de la consejera presidenta del INE.

“París a tus pies, muchachito”, le dijo Hernández Casillas al hijo de Taddei.

Otras publicaciones difundidas con Latinus revelan la cercanía del empresario con la Familia de Taddei, e incluso fotos con ella, a quien llama “reina”.

Hernández Casillas, según versiones, apareció en la nómina del INE como su chofer asignado, con un sueldo de 45 mil pesos mensuales; sin embargo, nadie lo conocía.

Fiestas y reuniones con Hernández Casillas

Los escándalos también incluyen la aparición de Taddei en fiestas con Alfredo Hernández, entre ellas un brindis navideño, una celebración del Día de la Independencia, y especialmente una fiesta de cumpleaños de la consejera presidenta del INE organizada con familiares y otros funcionarios.

Por dichos eventos, legisladores y representantes de partidos políticos exigieron una explicación y que dejara su cargo, ya que compromete la transparencia del instituto, de acuerdo con el PRI.

Investigación de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó en días recientes una investigación en curso en contra de Guadalupe Taddei por presuntos conflictos de interés y triangulación de recursos.

La investigación abarca al INE, los institutos electorales locales y empresas, servidores públicos y proveedores del instituto.

Además del vínculo con Alfredo Hernández está el caso de su chofer, Jonathan Navarrete, que aparece como apoderado legal de Corporativo Zag, una empresa que suministra materiales electorales.