(FOTOS) Con ‘París a tus pies’: Así es el Hotel Le Meurice, donde captaron al hijo de Guadalupe Taddei

El hijo de Guadalupe Taddei fue captado en una habitación de Le Meurice junto a José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con una empresa contratista del INE. (Fotos IA, INE, www.dorchestercollection.com).

“París a tus pies, chamaquito”, le dicen a Jorge Francisco Piñeda Taddei —hijo de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE— desde la habitación de un hotel de lujo con vista a la Torre Eiffel, al Museo del Louvre y al Jardín de las Tullerías.

De acuerdo con Latinus, el momento fue captado en video por José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de una empresa contratista del INE, cuya cercanía ha puesto a Guadalupe Taddei en un aprieto por supuesto conflictos de interés.

En el clip, Hernández Casillas enfoca la habitación y las vistas hacia el exterior, mientras conversa con el hijo de Guadalupe Taddei: “A ver, joven, ¿qué onda? (...) La Torre Eiffel allá, y acá el Louvre, está la pirámide ahí”.

Algunas habitaciones de Le Meurice ofrecen vistas privilegiadas a la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de París. (Foto: www.dorchestercollection.com).

El contratista también narra cómo Jorge Francisco está sirviéndo dos copas de champaña: “Ándele, la primera copa en París. Salud. Viene de ahí. A huevo. Salud de todos ustedes, familia”. “Ay, qué buena está la champaña de París”, le responde Piñeda Taddei.

París ha seducido más de una vez a personalidades de la política y el espectáculo, como Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universe, quien tiene dos órdenes de aprehensión en México y fue ‘cachado’ en el bar Vendôme Ritz. En esta ocasión el escenario de una polémica por un opulento estilo de vida fue Le Meurice, hotel de 5 estrellas.

Le Meurice es un hotel de cinco estrellas ubicado frente al Jardín de las Tullerías, en París, con habitaciones que ofrecen vistas a la Torre Eiffel. (Foto: www.dorchestercollection.com).

¿Cuánto cuesta hospedarse en Le Meurice, hotel donde captaron al hijo de Guadalupe Taddei?

Le Meurice está en el número 228 de la rue de Rivoli, justo frente al Jardín de las Tullerías, a solo 5 minutos a pie del Museo del Louvre y a corta distancia de los Campos Elíseos.

Desde su entrada se aprecia el Louvre a la izquierda y la Torre Eiffel hacia la derecha. El lugar se anuncia con el lema “París es todo tuyo” y ofrece máximo confort para “mimar” a viajeros de negocios o de placer.

El hotel nació en 1835, con Charles-Augustin Meurice al frente del proyecto. Su objetivo era atraer a los británicos viajaban a París. En su historia, han pasado todo tipo de clientes distinguidos, como el artista Salvador Dalí, quien “hizo de Le Meurice su segundo hogar”, dicen en su sitio web.

Le Meurice cuenta con habitaciones clásicas, decoradas con obras de arte originales, temáticas del Palacio de Versalles con muebles de estilo Luis XV o inspiradas en la Marquesa de Pompadour y en Salvador Dalí, así como vistas privilegiadas a las calles o al patio.

Desde las suites de Le Meurice se puede contemplar el Jardín de las Tullerías y otros monumentos de París, gracias a su ubicación frente al histórico parque. (Foto: www.dorchestercollection.com).

Forma parte del portafolio internacional de Dorchester Collection y cuenta con habitaciones y suites recientemente restauradas, cuyas tarifas por noche van de los 1,900 euros (39,749 pesos mexicanos) a 10,050 euros (210,251 pesos).

La opción más cara es el Apartamento Presidencial Dalí, Park View, con una tarifa de 10,050 euros por noche (aproximadamente 210 mil 251 pesos mexicanos). Esta exclusiva suite de 160 metros cuadrados fue una de las favoritas del pintor Salvador Dalí y destaca por su decoración de estilo clásico francés, inspirada en la elegancia del Palacio de Versalles.

El Apartamento Presidencial Dalí es la suite más cara de Le Meurice, con una tarifa de aproximadamente 210 mil pesos por noche, 160 metros cuadrados y vistas al Jardín de las Tullerías y la Torre Eiffel. (Foto: www.dorchestercollection.com).

Además, cuenta con cama king size, mobiliario de lujo y vistas al Jardín de las Tullerías, la Torre Eiffel y otros monumentos emblemáticos de París. Puede alojar hasta tres huéspedes y ofrece una experiencia marcada por el arte, la historia y el lujo parisino.

Entre los servicios del hotel, está el Spa La Maison Valmont pour Le Meurice, un centro de bienestar y spa de belleza suiza con tratamientos, gimnasio y boutique.

Le Meurice cuenta con suites de hasta 210 mil pesos por noche. (Foto: www.dorchestercollection.com).

Los restaurantes de alta cocina de Le Meurice

El hotel destaca su amplia oferta de alta cocina, en la cual destaca el Restaurant le Meurice Alain Ducasse, con dos estrellas Michelin, supervisado por Alain Ducasse y con el chef ejecutivo Amaury Bouhours.

También hay opciones de repostería, bar, música en vivo y más:

The Chef’s Table: Menú degustación con dos estrellas Michelin, del chef ejecutivo Amaury Bouhours.

Menú degustación con dos estrellas Michelin, del chef ejecutivo Amaury Bouhours. Restaurant Le Dalí: Espacio inspirado en Salvador Dalí y diseñado por Philippe Starck , centrado en cocina francesa local y de temporada.

Espacio inspirado en Salvador Dalí y diseñado por , centrado en cocina francesa local y de temporada. La Pâtisserie du Meurice par Cédric Grolet: Boutique de repostería del chef pastelero Cédric Grolet, célebre por sus creaciones de fruta esculpida en técnica trompe-l’œil .

Boutique de repostería del chef pastelero Cédric Grolet, célebre por sus creaciones de fruta esculpida en técnica . Bar 228: Bar caracterizado por sus sillones de cuero y presentaciones nocturnas de jazz en vivo.

Le Meurice cuenta con una oferta gastronómica que incluye restaurantes de alta cocina, una pastelería de autor y un bar con música de jazz en vivo. (Foto: www.dorchestercollection.com).

La oferta culinaria de Le Meurice combina restaurantes de lujo, gastronomía francesa y propuestas de chefs reconocidos como Alain Ducasse y Cédric Grolet. (Foto: www.dorchestercollection.com).

¿Qué está pasando con Guadalupe Taddei? Contratos millonarios, viajes de lujo e investigaciones en el INE

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con contratos millonarios otorgados a empresas cuyos representantes mantienen vínculos laborales o personales con su entorno cercano. Las revelaciones incluyen viajes de lujo, reuniones familiares con proveedores del organismo electoral y posibles irregularidades en procesos de contratación.

Uno de los casos involucra a Cajas Graf, empresa vinculada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, que ha recibido contratos millonarios del INE.

Hernández Casillas también trabajó en el instituto. Además de aparecer en el video del viaje a París con Jorge Francisco Piñeda Taddei, se han difundido fotografías y grabaciones que muestran su cercanía con Taddei y su familia durante reuniones privadas y festejos.

También surgieron cuestionamientos por Corporativo Zeg, otra empresa proveedora de materiales electorales cuyo apoderado legal, Jonathan Navarrete, ha sido identificado como chofer de la funcionaria.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con contratos millonarios otorgados a empresas proveedoras del organismo electoral. (Cuartoscuro)

Ante estas revelaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. También se reportaron acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con cuentas bancarias de empresarios y proveedores vinculados al organismo electoral.

La controversia provocó reacciones políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar las auditorías necesarias y advirtió que no debe existir ninguna sombra de corrupción en el INE. Mientras tanto, representantes de la oposición exigieron explicaciones y plantearon la renuncia o separación temporal de Taddei.

Guadalupe Taddei descartó renunciar y aseguró que el INE colaborará con las investigaciones. También anunció relevos en áreas administrativas.