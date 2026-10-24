Con estampado de Orquídea: Así es el vestido Emilio Pucci, de 40 mil pesos, de Guadalupe Taddei

El vestido de Orquídea utilizado por Guadalupe Taddei, es un distintivo de la marca italiana Emilio Pucci. (Foto: Cuartoscuro, catálogo de Editorialist, Palacio de Hierro)

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrenta cuestionamientos por su relación con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras del organismo. En medio de estos señalamientos, las críticas contra la funcionaria se intensificaron tras la difusión de imágenes en las que aparece con prendas de lujo que llamaron la atención en redes sociales por su elevado precio.

El periodista Jorge García Orozco compartió el pasado 23 de octubre una publicación en X con imágenes de Taddei, quien aparece con un vestido de tonos turquesa, verde, azul y violeta, cuyo diseño coincide visualmente con una prenda de la firma italiana Emilio Pucci.

El vestido destaca por sus estampados florales abstractos y su silueta holgada. Se trata de un caftán confeccionado principalmente con viscosa, cuyo diseño recupera algunos de los elementos que distinguen a la casa de moda italiana.

¿Cuánto cuesta el vestido de Emilio Pucci de Guadalupe Taddei?

La prenda utilizada por Guadalupe Taddei coincide visualmente con el modelo Printed Jersey Kaftan, de Emilio Pucci, que aparece en el catálogo de Editorialist, una plataforma especializada en artículos de moda de lujo.

El vestido tiene un precio de 2 mil 180 dólares, equivalentes a aproximadamente 41 mil pesos mexicanos, aunque el costo final puede variar según el tipo de cambio y los impuestos aplicables.

El modelo pertenece a la categoría de caftanes y salidas de playa. Está diseñado principalmente para vacaciones y destinos cálidos, aunque también puede utilizarse en reuniones sociales por su combinación de colores y su corte amplio.

Vestido con estampado de Orquídea de Emilio Pucci utilizado por Guadalupe Taddei (Foto: catálogo de Editorialist)

¿Cómo es el diseño Orquídea del vestido de Emilio Pucci?

Uno de los elementos más llamativos del vestido atribuido a la presidenta del INE es su estampado Orquídea, un diseño de Emilio Pucci inspirado en las orquídeas que combina figuras florales abstractas con líneas curvas y onduladas.

El estampado presenta una mezcla de tonos turquesa, verde, azul, violeta, blanco y negro. Los colores se distribuyen a lo largo de la tela mediante patrones que se entrelazan y forman composiciones de apariencia psicodélica, uno de los rasgos característicos de la firma italiana.

En cuanto a su confección, el vestido es largo y de corte holgado, sin ajustarse a la cintura. Tiene mangas anchas de estilo kimono y una caída suave sobre el cuerpo, lo que le da una apariencia ligera y fluida.

El modelo está elaborado con 95 por ciento de viscosa y 5 por ciento de elastano, una combinación que proporciona suavidad, ligereza y elasticidad. Estas características permiten que la prenda se adapte al movimiento sin perder su forma.

De acuerdo con la descripción comercial, el caftán puede combinarse con accesorios dorados y sandalias ligeras, como parte de un estilo vacacional característico de la moda de lujo.

¿Cómo es el huipil de Pineda Covalin que utilizó Guadalupe Taddei?

El vestido de Emilio Pucci no fue la única prenda de diseñador que llamó la atención en redes sociales. El periodista Jorge García Orozco también compartió, el 22 de octubre, fotografías de Guadalupe Taddei con un huipil de la firma mexicana Pineda Covalin, cuyo precio de referencia es de 10 mil 509 pesos, según la ficha comercial difundida.

La prenda presenta un estampado de figuras ornamentales en tonos vino, morado, rosa mexicano y naranja sobre un fondo oscuro. Su diseño destaca por un corte amplio y mangas largas que caen a los costados, lo que permite combinarla con diferentes estilos de ropa.

Guadalupe Taddei utilizando un Hupil de Quetzacoatl. (Foto: INE)

Pineda Covalin es una firma mexicana fundada por Cristina Pineda y Ricardo Covalín, reconocida por incorporar elementos de la cultura, el arte y la naturaleza de México en sus prendas y accesorios.

Entre sus colecciones se encuentra el Huipil Quetzalcóatl, una prenda confeccionada con 100 por ciento de seda, escote en V y un corte que permite utilizarla de distintas maneras. Su estampado está inspirado en la Serpiente Emplumada, una de las principales deidades de las culturas mesoamericanas.

De acuerdo con la descripción oficial de la marca, el diseño representa la dualidad entre el ser humano y lo divino. La serpiente simboliza el cuerpo físico, mientras que las plumas del quetzal evocan el espíritu y su relación con el agua y la lluvia.