Héctor Parra lanza línea de ropa desde el reclusorio: ‘El ocio fue la madre de nuestra creatividad’

La nueva línea de ropa de Héctor Parra ofrecerá ropa y accesorios para hombres y mujeres como camisas, playeras, chamarras, cinturones, lentes, zapatos, gorros y bolsas. (Foto: ChatGPT)

Desde el Reclusorio Oriente de la CDMX, donde permanece detenido desde junio de 2021, Héctor Parra encontró una nueva oportunidad para emprender. El actor decidió incursionar en la moda con el lanzamiento de H&H, su propia línea de ropa y accesorios, un proyecto que comenzó a desarrollar junto con uno de sus compañeros de prisión.

Durante una entrevista telefónica con el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, el intérprete de Érase una vez y Lo que callamos, las mujeres reveló que emprendió este negocio junto con Hugo Velasco, uno de sus compañeros de prisión, con quien también trabaja en otros proyectos artísticos.

Parra explicó que la idea surgió meses atrás, cuando ambos comenzaron a diseñar prendas y accesorios con la intención de comercializarlos después de recuperar su libertad. Sin embargo, una propuesta inesperada les permitió adelantar sus planes y convertir sus diseños en una marca.

“Hoy les presumo que ya está lista y ya está allá afuera, mi línea de ropa y accesorios H&H”, relató.

El actor recordó que el proyecto atravesó distintas dificultades antes de concretarse, pero destacó que el tiempo libre dentro del reclusorio les permitió desarrollar sus ideas.

“Dicen que el ocio es la madre de los vicios, en nuestro caso el ocio fue la madre de la creatividad”, comentó.

La oportunidad de convertir sus diseños en un negocio surgió cuando Héctor Parra recibió la visita de unas personas en el reclusorio. Durante la conversación, el actor les contó que planeaba lanzar una marca de ropa junto con Hugo Velasco, una vez que recuperaran su libertad y reunieran el dinero necesario.

Tiempo después, las mismas personas regresaron al reclusorio y les propusieron asociarse para lanzar la marca. El actor explicó que sus nuevos socios cuentan con un local y la maquinaria necesaria para fabricar las prendas y accesorios.

“Les interesó, les gustó muchísimo nuestros diseños, nuestra idea, el cómo lo vamos a hacer, y pues nos asociamos con ellos”, relató.

La marca H&H ofrecerá ropa y accesorios para hombres y mujeres de todas las edades, como camisas, playeras, chamarras, cinturones, lentes, zapatos, gorros y bolsas. Los productos se venderán por internet y también habrá diseños personalizados.

¿Cómo es la vida de Héctor Parra dentro del Reclusorio Oriente?

Héctor Parra permanece en el Reclusorio Oriente desde junio de 2021, después de su detención por las acusaciones de delitos sexuales contra su hija Alexa Hoffman. En 2024 recibió una sentencia de 13 años y 10 meses de prisión.

Durante la entrevista, el actor explicó que su defensa legal espera la resolución de un amparo presentado meses atrás, con el que busca modificar su situación jurídica.

Por otra parte, el actor de A corazón abierto y Lo que la gente cuenta reconoció que permanecer privado de la libertad representa una experiencia difícil, especialmente por los momentos de desánimo que enfrenta. No obstante, aseguró que encontró distintas actividades para mantenerse ocupado y sobrellevar su estancia en prisión.

“Hay momentos muy difíciles porque al final estar privado de la libertad es muy difícil, pero también a la vez he aprendido a reiniciarme yo mismo, a tener fortaleza”.

Héctor Parra admitió que hay días en los que pierde la motivación. Sin embargo, procura mantenerse activo mediante el ejercicio, la lectura, la escritura y las actividades de reinserción social dentro del reclusorio.

“Sí hay días que me caigo, hay días que no quiero seguir adelante, pero pues estoy yo conmigo y voy para adelante y saco fuerzas a veces donde ya no las hay”.

Respecto a su rutina, explicó que recibe visitas los martes y sábados, cuando puede convivir con familiares y amigos, entre ellos su hija Daniela Parra, exparticipante de MasterChef 24/7, quien lo acompaña durante su proceso legal.

Héctor Parra Héctor Parra está preso en el Reclusorio Oriente de CDMX desde 2021. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué otros proyectos prepara Héctor Parra desde la cárcel?

Antes de lanzar H&H, Héctor Parra realizó otros trabajos para obtener ingresos desde el reclusorio. El actor contó que elaboró y vendió artesanías de madera e incensarios hechos con pasta modeladora.

Parra explicó que comenzó a comercializar estos productos para cubrir sus gastos diarios, como la compra de artículos de uso personal en la tienda del reclusorio.

“Todo esto ha sido justamente por buscar nuestra manera interna de generar, nuestra propia manera de generar, porque sí, efectivamente, aquí compramos en la tienda, compramos las cosas que son del día a día”, indicó en Ventaneando.

Además de sus negocios, Parra prepara un libro autobiográfico sobre su experiencia en prisión. Aseguró que comenzó a escribir desde su primer día de reclusión y actualmente reúne casi 5 carpetas con recuerdos, reflexiones y relatos sobre los momentos difíciles que atravesó.

El actor señaló que una reconocida escritora se interesó en su historia y le ofreció asesoramiento para desarrollar el proyecto editorial.

Otro de sus planes es una serie de ficción que escribe junto con Hugo Velasco, inspirada en las experiencias de las personas privadas de la libertad y los desafíos de su reinserción social.

La idea comenzó como un cortometraje, posteriormente evolucionó hacia una película y finalmente se transformó en un proyecto de serie. Héctor Parra explicó que contempla la participación de la guionista Nayour Aragón para desarrollar los diálogos y guiones, aunque la producción todavía se encuentra en una etapa de preparación.