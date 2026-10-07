‘Carísimo de París’: Sandra Cuevas presume una lujosa bolsa Celine de 81 mil pesos en su viaje a España

Cuevas se encuentra actualmente en Madrid, donde anunció que iniciará sus estudios en Comunicación y Periodismo.

Sandra Cuevas volvió a llamar la atención por uno de esos accesorios que difícilmente pasan desapercibidos: una bolsa de lujo de la casa de moda francesa Celine, cuyo precio supera los 80 mil pesos y que la exalcaldesa de Cuauhtémoc lució durante su estancia en España.

Cuevas se encuentra actualmente en Madrid, donde anunció que iniciará sus estudios en Comunicación y Periodismo. La también empresaria además aprovechó para revelar sus planes a futuro, relacionados con su empresa ‘Sandra Cuevas Diamond Group’, así como sus aspiraciones políticas en la Ciudad de México.

¿Cómo es y cuánto cuesta la bolsa Celine de Sandra Cuevas?

De acuerdo con la página oficial de la marca parisina, el bolso en cuestión es un Nino de tamaño mediano, confeccionado con piel de becerro flexible, con textura granulada y en color negro. Su precio en México es de 81 mil 400 pesos.

El mismo bolso de la línea Nino también está disponible en los colores safari, tostado, castaño y burdeos claro. La firma la presenta como una cartera que puede llevarse de distintas maneras: en la mano, al hombro o como bandolera.

El modelo mide 25 centímetros de largo, 17.5 de alto y 10 de ancho. Cuenta con un forro de piel de cordero, además de acabados dorados.

Uno de sus elementos distintivos es el cierre metálico Triomphe, uno de los motivos característicos de Celine, inspirado en el diseño del Arco del Triunfo de París.

Chanel, Gucci y Tiffany: La vida de lujos de Sandra Cuevas

La exalcaldesa se distingue por ser una aficionada de la moda y de las marcas de lujo.

En abril de este año, Sandra Cuevas presumió un bolso HOBO ICARE de Saint Laurent, valuado en 88 mil 990 pesos, que aseguró haber recibido como regalo. En aquella ocasión, Cuevas también mostró cajas de otras firmas como Chanel, Gucci y Dior.

En mayo de 2025, Cuevas fue vista en el AcaMoto con una gorra Louis Vuitton de alrededor de 13 mil 587 pesos, mientras que ese mismo mes utilizó un collar Tiffany HardWear durante la inauguración de su galería de arte.

Antes, en 2023, la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc defendió el uso de ropa de diseñador ante las críticas y dijo: “tengo ropa muy bonita, cara, porque para eso trabajo”; aunque también señaló que compraba algunas prendas en outlets.

Sandra Cuevas ‘se destapa’ para la jefatura de CDMX en 2030

Desde Madrid, Sandra Cuevas explicó que su estancia en España no responde únicamente a sus objetivos académicos, sino también a sus planes para hacer negocios y expandir sus proyectos empresariales.

Entre estos planes está el crecimiento de SC Diamond Group, el conglomerado empresarial que ha utilizado como plataforma para desarrollar distintos negocios. La empresaria adelantó que pretende llevar a España proyectos como Sandra Cuevas Galería de Arte y Sandra Cuevas Tequila.

Asimismo, anunció que buscará lanzarse como candidata para gobernar la Ciudad de México en las elecciones de 2030.

“Quiero que en 2030 tengan a la candidata a la Jefatura de Gobierno mejor preparada, que les pueda brindar seguridad y que sepa trabajar. Eso ya lo demostré”, aseguró Cuevas en un video publicado en sus redes sociales.