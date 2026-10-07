Los XV años de Morena: ¿Quiénes son sus principales fundadores además de AMLO?

Morena cumple 15 años; AMLO fue el fundador de l organzación política tras el fraude electoral del 2006. (El Financiero).

Morena está de fiesta y es que cumple 15 años de historia. Es por ello que habrá un gran festejo en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde se reunirán gobernadores, legisladores y la estructura partidista.

Ariadna Montiel, líder nacional del partido de izquierda, aseguró que la reunión tieene el objetivo de recordar de dónde vienen y por qué luchan.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue fundado por Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 se convirtió en presidente de la República. En los primeros años fue una asociación civil.

Según el documento Historia del partido Movimiento de Regeneración Nacional, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el partido fue fundado con miras a las elecciones del 2012.

Por ello se eligió a Andrés Manuel López Obrador como Presidente del Consejo Nacional y a Martí Batres Guadarrama como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

“El 01 de abril de 2014, el Instituto Federal Electoral nombra a la comisión que determinará si MORENA cumple o no con los requisitos para ser partido político, integrada por la consejera presidente María Marván y los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Lorenzo Córdova Vianello”, se detalla.

Fue el 9 de julio de 2014 se aprobó por unanimidad el registro de MORENA como partido político. “AMLO expresó su orgullo de participar en la creación de este nuevo instituto político”, agregan en el documento.

Morena ganó sus segundas elecciones presidenciales en 2024, cuando Claudia Sheinbaum fue electa. Antes fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y alcalde de Tlalpan. Ambos cargos bajo el partido de Morena.

Los personajes políticos que apoyaron de cerca la gestación del partido de AMLO fueron Marcelo Ebrard, compañero de batallas del tabasqueño desde que estaban en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy dedaparecido. Actualmente es secretario de Economía y antes estuvo al frente de la Secetaría de Relaciones Exteriores (SRE) .

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