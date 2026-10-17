‘Me puse a coser toda la tarde’: La historia detrás del vestido de osos de Thalía

Los nuevos episodios de ‘Timbiriche, la serie’, de ViX, muestran el ingreso de Thalía a la banda. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro).

Si hay alguien que imponía moda y tendencias a finales de los ochenta e inicios de los noventa, esa fue la cantante y actriz Thalía, una verdadera fashion girl que desde sus primeros años demostró tener un estilo propio.

Para muestra está su vestido negro decorado con osos de peluche de colores, una prenda que con el tiempo se convirtió en una pieza icónica de la moda. Tal es así que incluso fue incluida en uno de los nuevos episodios de Timbiriche, la serie de ViX.

La prenda es idéntica a la que aparece en el programa; sin embargo, lo que no muchos saben es que el diseño fue creado por la propia Thalía, quien le dio personalidad a un vestido básico con ayuda de un kit de costura y unos peluches.

¿Por qué Thalía le puso osos de peluche a su vestido?

En 2015, Thalía recordó aquel icónico outfit a través de una publicación en sus redes sociales, en la que compartió que un día antes del evento al que debía asistir todavía no tenía en mente qué usar, por lo que buscó en su clóset.

“Sólo encontré el vestido strapless de terciopelo negro que había sido de mi hermana Titi”, escribió en su publicación, en la que explicó que buscó la manera de darle un poco de su estilo a esa prenda.

“Pensando en la escena en donde Cenicienta hace su primer vestido para el baile con la ayuda de los ratoncitos, decidí aventurarme”, comentó. Para ello, tomó algunos instrumentos básicos de costura y unos osos de peluche que tenía en casa y que había comprado para regalar.

“Agarré un resorte grueso negro, hilo y aguja y me puse a coser toda la tarde”, afirmó. El resultado fue un vestido fuera de lo común que llamó la atención desde que salió al escenario. “Respeta tus ideas, nunca sabes lo que pasará”, concluyó en su publicación.

Los nuevos episodios de ‘Timbiriche, la serie’, de ViX, muestran el ingreso de Thalía a la banda. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro).

¿Thalía usó el vestido de osos para su presentación en Timbiriche?

El cuarto capítulo de Timbiriche, la serie de ViX, muestra que Thalía eligió el vestido de osos para su presentación como integrante de la banda; sin embargo, en la realidad esto no sucedió.

La protagonista de María, la del barrio utilizó el vestido dos años después de su ingreso a Timbiriche. El evento tampoco estuvo relacionado con la agrupación juvenil, pues lo lució en una de las emisiones de Siempre en Domingo.

En aquella ocasión, Thalía le entregó un premio a Sasha Sokol, quien para ese momento ya había iniciado su carrera como solista y cosechaba un gran éxito con temas como ‘Rueda mi mente’.

El conductor Raúl Velasco quedó asombrado por el vestido de Thalía e hizo un comentario sobre los osos. Ante esto, la cantante respondió: “Es que no se quisieron quedar en casita y me los traje”.

Tras ello, felicitó a Sasha Sokol por su éxito y le entregó la presea. “Estoy bien orgullosa de ser yo quien te dé este premio, eres una persona que está dejando el nombre de México en alto y quiero decirte que espero que esto te aliente a seguir tu carrera”, comentó.

¿Cuándo entró Thalía a Timbiriche realmente?

Aunque la presentación de Thalía no ocurrió como la relata la serie, es cierto que la actriz ingresó a la banda tras la salida de Sasha. La intérprete de ‘Marimar’ compartió que la idea de que se integrara fue de Julissa, hermana de Luis de Llano y madre de Benny Ibarra.

En una entrevista con Angélica Vale, Thalía comentó que ya había participado como corista en ‘Vaselina’, una obra de Timbiriche. Por ello, cuando Sokol se fue, pensaron inmediatamente en ella para ocupar su lugar.

La cantante permaneció cerca de un año en la banda, ya que poco después Carla Estrada le ofreció un papel secundario en La pobre señorita Limantour, producción que gozó de gran popularidad y en la que, con el tiempo, su personaje adquirió mayor relevancia.

“Carla estaba escribiendo Quinceañera a Adela Noriega y ahí fue cuando ella pensó: las quinceañeras, Thalía”, recordó. Con esa idea en mente, le ofreció el papel a la actriz, quien finalmente dejó la banda.