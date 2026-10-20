Cierra el Hotel Plaza, donde se grabó ‘Mi pobre angelito 2’: ¿Qué pasará con el ‘favorito’ del cine?

Hotel donde se grabó 'Mi pobre angelito' será remodelado (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cortesía Disney+).

El Hotel Plaza de Nueva York cerrará temporalmente para someterse a una renovación, según se informó en un comunicado oficial. A lo largo de su historia, el inmueble ha recibido a numerosas celebridades y ha servido como escenario de películas emblemáticas, como Mi pobre angelito 2.

Con más de 119 años de historia, The Plaza Hotel —su nombre comercial oficial— es una pieza importante del patrimonio arquitectónico de Nueva York, en especial por su ubicación junto a Central Park.

¿Cuándo cerrará el Hotel Plaza de Nueva York por renovación?

De acuerdo con un comunicado difundido por Business Wire, la renovación comenzará en enero de 2027 y durará “al menos” cuatro años. El objetivo es “reparar y restaurar su fachada, protegida como monumento histórico”.

Según el comunicado oficial, las obras “contemplan cuidadosamente los requisitos de conservación, el cuidado del edificio a largo plazo y la seguridad de los huéspedes, empleados y la comunidad en general”.

El documento explica que restaurar el inmueble representa un reto debido a los requisitos de conservación histórica que deben respetarse durante los trabajos. Por todo ello, el hotel detendrá sus operaciones normales hasta finalizar las obras.

Hotel Plaza en Nueva York (Foto: Shutterstock).

Hotel Plaza de Nueva York: Películas, celebridades y momentos históricos

El Hotel Plaza de Nueva York ha sido escenario de películas de Hollywood, reuniones de celebridades y acontecimientos históricos, lo que lo posicionan como uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Películas

Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992): el hotel es uno de los escenarios más recordados de la película. Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se hospeda ahí sin supervisión durante su viaje a Nueva York.

(1992): el hotel es uno de los escenarios más recordados de la película. Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se hospeda ahí sin supervisión durante su viaje a Nueva York. Intriga internacional (1959): el thriller de Alfred Hitchcock incluye una escena memorable en el Oak Bar, donde secuestran al personaje de Cary Grant, quien consigue escapar.

(1959): el thriller de Alfred Hitchcock incluye una escena memorable en el Oak Bar, donde secuestran al personaje de Cary Grant, quien consigue escapar. El gran Gatsby (2013): la adaptación dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio sitúa una de sus escenas culminantes en el hotel.

(2013): la adaptación dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio sitúa una de sus escenas culminantes en el hotel. Sintonía de amor (1993): la comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan muestra el encuentro de dos personajes frente a la entrada de la Quinta Avenida.

Personalidades

The Beatles: el cuarteto británico se hospedó cinco días en el Plaza durante su primera visita a Estados Unidos, en febrero de 1964. Durante esa estancia, ofreció conciertos en Carnegie Hall y apareció en The Ed Sullivan Show .

. John Lennon y Yoko Ono: ambos frecuentaron el Oyster Bar del hotel durante la década de 1970, cuando Lennon vivía en Nueva York.

Donald Trump: compró el inmueble en julio de 1988 por 390 millones de dólares y celebró ahí su boda con Marla Maples en 1993.

Truman Capote: organizó en 1966 el Baile en Blanco y Negro, una fiesta que reunió a figuras como Frank Sinatra y Andy Warhol.

Acontecimientos históricos